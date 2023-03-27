Какие комнатные растения ядовиты для кошек: список

Есть ряд комнатных растений, которые очень вредны для кошек. Часто домашних питомцев привлекает запах, но коты не способны распознать, какие цветы могут быть для них ядовитыми.

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Если кот проглотил токсическое растение, появятся симптомы интоксикации – тяжелое дыхание, рвота, отеки. В некоторых случаях вмешательство ветеринара становится безотлагательным. Какие комнатные растения ядовиты для кошек, рассказало издание Sante Plus.

Симптомы отравления

Важно не упустить первые симптомы интоксикации. Вы можете заметить у кота:

тяжелое дыхание – от отравления страдают легкие и дыхательные пути

чрезмерное слюноотделение и тяжелое глотание – страдает рот, горло или пищевод

рвота – интоксикация дошла до желудка и кишечника

диарея

нерегулярное сердцебиение (медленное или учащенное)

проблемы с почками – кошка пьет слишком много воды или очень часто ходит в лоток.

Опасные растения для кошек

Диффенбахия

Отравление диффенбахией может вызвать у кошек повреждение почек, проблемы с пищеварительной системой. В тяжелых случаях интоксикация даже влечет за собой слепоту.

Алое вера

Следует быть осторожными и ставить алоэ в недоступное для животных место. Алоэ вызовет у кота диарею и рвоту.

Фикус

Популярные фикусы вызывают у кошек проблемы с пищеварением, рвоту, дрожь в мышцах и раздражение рта.

Юкка

Это очень ядовитое растение. Проглотив ее листья, кот может даже получить паралич.

Амариллис

Самая вредная для кошек – луковица амарилиса. Растение содержит ликорин, вызывающий желудочно-кишечные расстройства, дрожь, вялость и другие неврологические последствия.

Колладий

Это комнатное растение имеет большие красно-зеленые листья. Его попадание внутрь вызывает раздражение кожи и слизистых.

Монстера Делициоза

Монстера или филодендрон также очень опасна. Он вызывает расстройства дыхания и пищеварения, диарею и кровоточивость десен.

Также вредными для кошек являются:

азалии

лилии

кротоны

нарциссы

папоротник

пуансетии ("Рождественские звезды")

эвкалипт

Какие растения нетоксичны для кошки

Но не всё так плохо. Приводим список растений, которые нетоксичны для кошек:

бостонский папоротник

тиландсия

хойя

кентия

калатея.

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