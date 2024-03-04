Какие помидоры лучше подойдут для выращивания в теплице и консервации: сорта

Помидоры – одна из любимых культур для выращивания на огороде. Да, возни с ними немало – они часто болеют и чувствительны к внешним условиям – зато спелые плоды выглядят потрясающе на грядке, а еще этот овощ пригоден для выращивания в теплице и консервации на зиму.

Но какие сорта выбрать именно для этих целей? OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов на этот счет. И они назвали, какие помидоры будут хорошо чувствовать себя в теплице, а какие плоды лучше выдержат консервирование.

Выращивание в теплице

Теплица помогает получить более крепкую рассаду помидоров, а также ранний и богатый урожай этих плодов. Сеять томаты нужно по следующему принципу: поздние сорта еще в феврале, среднеспелые – в первой половине марта, ранние – во второй половине этого месяца. Рассада в теплице вырастет крепче, чем в домашних условиях, так ей удастся обеспечить оптимальные температуру, освещение, влажность и полив, а также больше места для прорастания.

Если вы счастливый обладатель отапливаемой теплицы, тогда выращивать сочные плоды вы можете круглый год, а не только весной и летом. В таком случае придется позаботиться о дополнительном освещении, которое поможет плодам созреть.

Сорта для выращивания в теплице можно выбирать любые и использовать их для употребления в свежем виде, приготовления различных блюд, изготовления сока и консервации. Но лучше всего для теплицы подойдут следующие:

Гейша;

Подарок феи;

Андромеда;

Орлиный клюв;

Розовый ангел;

Розовая жемчужина;

Фаталист.

Помидоры для консервации

Консервирование – засолку, маринование и другие методы – способны выдержать не все помидоры. Прежде всего, это должны быть плоды, которые дают достаточно прочную кожицу и плотную мякоть. Они будут держать форму и после обработки.

К тому же это не должны быть сорта с большими плодами. Помидор, предназначенный для консервации должен легко входить в банку полностью. Также следует выбирать такие сорта овоща, которые имеют повышенное содержание сахаридов в мякоти. Из нее будет производиться больше молочной кислоты для процесса брожения.

Хорошим выбором здесь станут помидоры черри. Они обладают всеми свойствами, необходимыми для консервации. Каким еще сортам отдать выбор? Эксперты выделяют следующие:

Аурия;

Банановые ноги;

Де Барао;

Розовый изюм;

Раджа;

Ромовая баба;

Александр Великий.

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