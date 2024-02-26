Как вырастить богатый урожай из лука-севка: секреты подготовки и высадки

Правильно выращенный домашний лук обычно более сочный и слаще магазинного. И большая часть успеха зависит от правильного проращивания лука-севка, от качества которого зависит будущий урожай.

OBOZ.UA поинтересовался, что советуют опытные огородники тем, кто хочет не допускать ошибок в работе с севком. И вот что они предлагают делать.

Правильно выберите место для грядки

Чтобы вырасти большим и сочным, лук требует много солнечного света. Поэтому закладывать севок в почву нужно на солнечном или лишь слегка затененном участке. Влага в земле тоже не должна застаиваться – из-за нее лук быстро сгниет. В идеале на грядке должен быть рыхлый, нейтральный по кислотности суглинок. Кислую землю нужно предварительно обработать известью, мелом или доломитовой мукой. Также перед посевом лука ее нужно хорошо разрыхлить.

Подготовьте севок

Правильная обработка защитит лук от болезней и закалит к неблагоприятным условиям проращивания. Начать подготовку нужно с переборки севка – все подгнившее, увядшее или поврежденное придется выбросить. Отобранные луковицы затем замачивают в растворе 1 столовой ложки соли на 1 литр воды. В нем они должны провести 3-4 часа, после чего луковицы промывают, подсушивают и перекладывают в крепкий раствор марганцовки на дезинфекцию. Кроме грибков, перманганат калия уничтожает также яйца луковой мухи, клещей, трипсов и т.д. Для обеззараживания можно использовать и специализированные препараты.

За 3-5 дней до высадки лук-севок нужно прогреть, чтобы он проснулся и начал активнее расти. Для этого луковицы складывают в один слой в картонной коробке и размещают у источника тепла – батареи, обогревателя и т.д. Оптимально, чтобы температура в эти дни для посевного материала составляла 35-40 градусов. В крайнем случае его можно залить на 2 минуты горячей водой (60-70 градусов), а затем на столько же – холодной и напоследок высушить.

Высаживайте правильно

Пора закладывать севок в землю наступает, когда почва прогревается минимум на 10 см вглубь и устанавливается стабильно теплая погода. Холод в момент посадки спровоцирует вытягивание лука в стрелку. Обычно хороший момент для высева лука наступает в конце апреля или начале мая.

Заделывают луковицы в неглубокие бороздки с шагом 15-20 см между ними. В каждую из них можно внести немного древесной золы, а при сухой погоде их нужно хорошо пролить водой. Посевной материал вставляют в землю корешками вниз и острым концом вверх с расстоянием между плодами 6-10 см. Далее их заворачивают слоем земли примерно в 2 см.

Как удобрять лук после посадки

Если вы выращиваете овощ на перо, его нужно подкормить азотом. Для этого через 2 недели после посадки грядку нужно обработать селитрой или комплексными удобрениями с высоким содержанием азота.

Чтобы хорошо развивалась сама луковица, через 15-20 дней после первой подкормки вносят калийно-фосфорные удобрения. А когда плод достигнет размера в 4 см, нужно будет снова внести фосфор – он позволит нарастить максимальную массу лука.

Также важно обработать грядку от луковой мухи. Для этого лучше подойдут специальные препараты, которые можно купить в сельскохозяйственных магазинах. Эффективных домашних средств от нее не существует.

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