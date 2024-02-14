Какие овощи можно посадить на огороде уже в начале марта: список

Чем раньше вы посеете огород, тем раньше соберете урожай. Но это вполне логичное правило срабатывает не со всеми видами, а только с хорошо переносящими мартовские холода и приживающимися на грядке даже в самом начале весны.

Поэтому OBOZ.UA поинтересовался мнением огородников, какие овощи можно будет высадить в открытую почву уже в марте. Они не будут бояться ночных заморозков и быстро созреют, когда наступит тепло.

Редис

Первый весенний овощ, созревающий в открытой земле – это именно редис. Его семена прорастают, как только температура станет немного выше нуля, и переживут кратковременный небольшой мороз ночью. Перед высадкой семена следует замочить на 24 часа и обеззаразить. Закладывают семена в землю на глубину 2 см с шагом в 15 см. При длительных заморозках грядку лучше будет накрыть пленкой.

Морковь

Ранние сорта этого корнеплода можно высаживать уже с середины марта. Для этого землю предварительно обогащают перегноем и в грядке обустраивают борозды с шагом в 20 см и 3 см глубиной. В эти борозды можно заложить для подкормки моркови немного золы.

Укроп и петрушка

Эти виды зелени стали настолько популярны именно потому, что совершенно неприхотливы к условиям выращивания. Когда среднесуточная температура достигнет +3 градусов, укроп и петрушку можно высевать в огороде. Семена закладывают в неглубокие – до 3 см бороздки, расположенные в 10 см друг от друга.

Кресс-салат

Еще одна весенняя зелень, которая хорошо переносит раннюю высадку. Прорастет этот листовой овощ даже при 2-3 градусах тепла и ограниченной освещенности. Хотя в марте будет расти и медленно. Однако кресс-салат можно употреблять в пищу уже на стадии микрогрина.

Капуста кейл

Кудрявую капусту называют чуть ли не рекордсменом среди холодостойких овощей. Она выдерживает ночные заморозки до -15 градусов, а ее листики после такого экстрима делаются даже вкуснее. Засевать кейл можно уже тогда, когда почва прогреется до 4-5 градусов, а первый урожай снимать примерно через 2 месяца.

Свекла

Сочный корнеплод прорастет и приживется, когда земля на грядке прогреется до 10 градусов. Как правило, это случается в конце марта. Перед посадкой семена лучше замочить на ночь в теплой воде – так они быстрее прорастут.

Горох

Бобовая культура вполне хорошо чувствует себя, когда температура стабильно устанавливается на уровне 5-7 градусов тепла и выше. Тогда можно на выбранной грядке сделать борозды глубиной 4 см с шагом 20 см. Расстояние между семенами гороха при закладке в землю должно составлять 5 см.

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