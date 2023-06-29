Какие овощи легче всего вырастить дома: список

Овощи из магазина не радуют своим вкусом, а огорода, чтобы выращивать свои нет? Опытные дачники утверждают – это не проблема. Вырастить неплохой урожай можно и на подоконнике с балконом, если подойти к вопросу правильно.

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Все, что вам понадобится для такого огородничества, это несколько горшков разного размера, немного универсальной почвы и семена. Издание Country Living собрало несколько вариантов овощей и трав, которые хорошо чувствуют себя и в домашних условиях.

Но перед тем, как браться за комнатное огородничество, убедитесь, что в вашем доме есть место, где растения смогут получать 6 и более часов прямого солнечного света в день. Все перечисленные виды любят тепло и свет.

Латук и другие листовые салаты

Зеленые салаты, особенно латук, легко прорастают из семян и являются легкими и недорогими в уходе. Первый урожай вы сможете снять примерно через 30 дней после посева растения. Корни у латука неглубокие, поэтому он будет хорошо чувствовать себя даже в небольших контейнерах и горшках. До прорастания землю нужно будет держать влажной, а дальше поливать растения по необходимости.

Однолетние травы

К однолетним салатным травам относят чабер, укроп, кинзу и базилик. И все перечисленные виды хорошо растут в горшках на подоконнике. Впрочем, если вы захотите вырастить базилик, имейте в виду, что он чувствителен к разным болезням растений. Поэтому выбирайте семена более стойкого вида.

Бобы

Существует немало сортов бобов – кустистых или вьющихся, которым будет хорошо на домашней грядке. Они дают хороший урожай, но вьющиеся сорта будут нуждаться в опоре, по которой могли бы подниматься, чтобы получать как можно больше солнца. Когда первые стручки созреют, сразу начинайте их снимать с растения, ведь чем больше вы собираете урожай, тем лучше уродит растение.

Листовая свекла (мангольд)

Свекла, которую выращивают на листья, имеет настолько эстетичный вид, что может украсить любой подоконник. При этом это очень питательная зелень. Выращивать мангольд так же легко, как салат. А еще он не опасается прохладной погоды и будет давать урожай даже осенью. Подсевать его можно с интервалом в несколько недель, чтобы собирать питательные листья в течение всего сезона.

Помидоры черри

Это в магазине мелкие помидорчики стоят дороже обычных, в домашних условиях они просты в выращивании и весьма плодовиты. При желании можно вырастить сразу несколько сортов – красные, желтые и коричневые, круглые и сливками. Но узнайте, какой высоты вырастает выбранный вами сорт, потому что отдельные могут достигать в высоту 3 метров и выше и нуждаться в соответствующей опоре.

Многолетние травы

Такие растения засевают один раз, чтобы потом снимать с них урожай несколько лет. К ним относятся чабрец, орегано, шалфей, мята и эстрагон. Многолетние травы хорошо растут в контейнерах, но имейте в виду, если вы будете хранить их зимой в неотапливаемом гараже или подвале, горшки, вероятно, придется накрыть, чтобы уберечь от холода корни.

Огурцы

Свежесобранные огурцы самые хрустящие, вот почему есть смысл выращивать их на балконе. Тем более что урожай они дадут при этом приличный. Семена нужно высаживать сразу в горшок или ящик, как только минует опасность заморозков. Приблизительно через 60 дней после этого первые плоды можно будет подавать к столу. Не забудьте высадить рядом цветы, которые привлекают насекомых-опылителей – без них урожая огурцов не будет.

Перец

Выращивать дома можно как сладкие, так и острые сорта. Но убедитесь, что растение получит у вас дома достаточно тепла. Многие виды перца можно собирать зелеными для более горького вкуса или дать им созреть и потреблять сладкими – все на ваш выбор.

Кейл

Эта кудрявая капуста – чемпион по содержанию питательных веществ. А из-за ее стойкости к холоду урожай можно собирать вплоть до осени. Некоторые виды могут даже пережить зиму и на следующий год уродить снова. Одни сорта можно использовать для горячих блюд, а другие будут хороши в салатах.

Тыквенные

Растения семейства тыквеных дают отличный урожай. А способов их приготовления просто множество – кабачковые оладьи, маринованные патиссоны, тыквенные каши и супы. Всего 2-3 растения снабдят плодами вас, ваших родственников и даже соседей. Но им понадобится много места, поэтому на тесном балконе может ничего не получиться. И позаботьтесь о привлечении насекомых-опылителей.

Руккола

Эта островатая зелень растет очень быстро и подсевать ее можно волнами несколько раз за лето. Одной упаковки семян хватит на достаточно долгое время. Рукколу можно сеять ранней весной и выращивать до осени – прохлады она не боится.

Если вы решите попробовать домашнее огородничество, воспользуйтесь советами OBOZREVATEL, как отучить кота использовать горшки с растениями в качестве туалета.

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