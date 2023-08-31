Какие многолетние цветы посадить в саду в сентябре: список

Сентябрь – последний насыщенный месяц садово-огородного сезона. В канун первых заморозков нужно не только успеть собрать весь урожай, но и посадить некоторые многолетние растения. В первой половине месяца высаживают мелколуковые культуры: подснежники, мускари, крокусы, хионодоксы.

Видео дня

В начале второй декады можно приступать к посадке луковых цветов: маргатиток, незабудок, нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. Какие еще цветы можно посадить в саду в начале осени – читайте в материале OBOZREVATEL.

Общие правила посадки

Глубина посадки должна соответствовать трем диаметрам луковицы – чем больше луковица, тем глубже ее нужно погружать в почву. Большие луковицы сажают на расстоянии 10-12 см друг от друга, а мелкие – 5-7 см.

После посадки многолетников следует обильно полить и замульчировать почву перегноем, опилками, торфом или песком.

Какие цветы высадить в сентябре

Нарциссы

С нарциссами следует соблюдать осторожность: чтобы луковица хорошо перенесла зиму, стоит закопать ее поглубже (в разумных пределах). Высаживать нарциссы можно уже во второй половине августа, но не позже второй недели сентября. Конечно, следует учитывать и погодные условия. В этом году лето было очень жарким, так что сроки посадки могут сместиться в зависимости от температурных показателей и количества осадков.

Пионы

Пионы рекомендуют высаживать посредством деления корней. Перед посадкой места со срезом следует продезинфицировать (например, зеленкой). Выбирайте для пионов солнечный участок с притенением в полдень. Растения любят грядки со слабокислой почвой.

Хоста

Хоста – травянистый многолетник семейства спаржевых. Садоводы особенно ценят растение за декоративные листья и разнообразие сортов. Это неприхотливая культура, а пересаживать ее можно с конца августа и до ноября. Хоста любит полутеневые участки и плохо переносит сквозняки. Идеально будет цвести на обогащенных гумусом, хорошо увлажненных почвах с нейтральным уровнем кислотности. Перед высадкой грядку можно обогатить перегноем, песком, удобрениями и препаратами, активирующими рост.

Вербейник

Вербейник можно размножать генеративным (семенным) и вегетативным способами. Почти все виды растения предпочитают затененные места, ведь могут получить ожоги от яркого солнца. Высаживать вербейники рекомендуют с начала сентября и до середины октября. На зиму культуру следует утеплить толстым слоем перегноя. Высаженные цветы нуждаются в обильном поливе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о списке ядовитых растений, которые легко спутать с безвредными видами. Некоторые из них становятся опасными при попадании в рот, другие могут оказаться смертельными, стоит только прикоснуться к ним. Какую опасность несет папоротник и почему следует остерегаться аконита – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL публиковал лучшие вьющиеся варианты растений, которые стоит выбрать для арки в саду.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.