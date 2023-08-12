Какие растения выбрать для арки в саду: лучшие вьющиеся варианты

Арки создают в саду особую изысканную атмосферу. Опытные садоводы советуют при выборе арки обязательно учитывать ее материал и убедиться, что конструкция достаточно крепкая, чтобы выдержать вес вьющегося растения даже через несколько лет.

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Садовая арка, увитая цветами, станет настоящим украшением двора. О лучших вьющихся растениях рассказало издание Homes and Gardens.

Глициния японская

Изящные каскады глицинии создадут поразительную экспозицию с конца весны до середины лета. Японская глициния довольно вынослива и будет прекрасно расти на солнце и в затененных местах. Растению нужна крепкая конструкция, ведь ежегодно растение будет разрастаться. Обязательно следует проводить обрезку для более обильного цветения.

Клематис

Клематисы – неприхотливые и яркие растения, неизменные фавориты для садовых арок. Они будут прекрасно цвести на ивовых каркасах. Специалисты предлагают обустроить ивовую арку своими руками: нужно только сплести прутики ивы, предварительно смочив их для гибкости. Клематисам понадобится немного времени, чтобы связаться вокруг каркаса, но их не нужно подвязывать. Они также хорошо сочетаются с другими растениями, например розами.

Плетистая роза

Плетистая роза – универсальный выбор для сада. Садоводы советуют выбирать следующие сорта: "Iceberg", "Constance Spry" или "Wollerton Old Hall". Чтобы создать дополнительную опору для стеблей роз, выбирают арку со вставными решетчатыми панелями. Можно также соединить несколько садовых арок вдоль дорожки, чтобы создать эффект цветочного тоннеля.

Душистый горошек

Арки, покрытые душистым горошком, наполнят сад свежим ароматом и придадут ландшафту яркости. Эти растения нуждаются в хорошей вертикальной опоре и раме. Плетеная арка из ивы является идеальным выбором, поскольку вы также можете укрепить бока арки и дать горошку много горизонтальных опор для подъема. Посадите семена непосредственно в грунт или купите молодые саженцы и подвяжите их к вертикальной опоре.

Жимолость

Жимолость произрастает в дикой природе среди кустов и деревьев, извиваясь вокруг ветвей. Это одно из лучших вьющихся растений для арок. Протяните молодые стебли через опору, и растения продолжат расти вверх без посторонней помощи. Жимолость любит солнечные места. Легкая обрезка побегов зимой или ранней весной улучшит цветение в следующем сезоне.

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