Проверьте свой сад: какие ядовитые растения могут появиться на любом дворе

Лето в разгаре – сады утопают в цветении и буйстве трав. Однако следует быть осмотрительными: ядовитые растения могут внезапно заполонить двор, особенно подвергая опасности детей и домашних животных.

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Писатель и специалист по растениям Джефф Данн составил перечень ядовитых растений, которые легко спутать со съедобными видами. Некоторые из них становятся опасными при попадании в рот, другие могут оказаться смертельными – стоит к ним только прикоснуться. Издание Daily Mail рассказало о самых ядовитых видах цветов и трав.

Гигантский борщевик

Гигантский борщевик может вырасти до трех метров в высоту. Он имеет толстые и щетинистые стебли (часто фиолетового оттенка), а цветы на самой верхушке белые и собранные в пучки. Сок гигантского борщевика фототоксический. Когда человек касается сока и попадает под солнечный свет, он может заболеть фитофотодерматитом – воспалительной реакцией, характеризующейся огромными волдырями и шрамами.

Аконит

Все части аконита (Aconitum napellus) очень ядовиты, включая даже симпатичные синие или фиолетовые цветы.

В тяжелых случаях отравление вызывает сердечную аритмию, паралич сердца и проблемы с дыханием. Наиболее распространенные симптомы отравления включают рвоту, головокружение и диарею. Даже случайное прикосновение к растению может привести к проблемам с дыханием и сердцем.

"Это самое опасное ядовитое растение, все части токсичны, особенно корни. Аконит часто путают со съедобными видами растений, включая хрен и топинамбур. Именно это приводит к многочисленным летальным случаям", – подчеркнул Дэнн.

Папоротник

Папоротник обыкновенный (Pteridium aquilinum) растет в основном в лесах. При повреждении листьев папоротник производит цианистый водород. Исследования показали, что растение также содержит канцерогены, которые при проникании внутрь могут вызвать рак пищевода и желудка.

Крапива

Одним из наиболее известных и распространенных растений, которые могут вызвать боль и сыпь, является двудомная крапива (Urtica dioica). Если прикоснуться к листьям, волоски впрыскивают химические вещества в кожу, вызывая сильную боль, зуд, покраснение, маленькие волдыри и онемение. Хотя химики до сих пор не идентифицировали каждое соединение в яде растения, они считают, что боль связана с введением в организм гистамина, ацетилхолина и серотонина.

Английский плющ

Английский плющ, также известный как Hedera helix, вырастает на стенах и стволах деревьев. Прикосновение к английскому плющу может вызвать отек и одышку, тогда как контакт с его соком станет причиной дерматита, зуда и сыпи на коже.

Лабурнум

Лабурнум обычный (Laburnum anagyroides) – это небольшое, но привлекательное дерево, цветущее в мае и июне. По данным организации Wildlife Trust, все части лабурна чрезвычайно ядовиты.

При попадании внутрь они могут вызвать тошноту и рвоту, а в больших дозах могут привести к летальным случаям.

Белена черная

Белена черная (Hyoscyamus niger), известная как "растение ведьм", имеет волосатые листья и белые цветы, которые пересекаются изысканными черными жилками.

Все части растения считаются очень токсичными и вызывают раздражение кожи. Употребление белены может привести к смерти.

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