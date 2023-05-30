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Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Юлия Потерянко
Жизнь
2 минуты
621
Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Дружба человека с кошкой началась с взаимной выгоды. А все из-за умения пушистого создания ловить мышей. Кошки охраняли человеческие дома и запасы от грызунов, а люди все больше влюблялись в красивых и независимых существ, способных при этом быть не только грозными хищниками, но и нежными и ласковыми компаньонами.

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Это свойство коты сохранили до сих пор. OBOZREVATEL рассказывает о семи породах, которые лучше всех справятся с задачей защиты дома или дачи от мышей.

Мэйн-кун

Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Гигантские коты родом из Северной Америки защищали целые огромные ранчо от нашествия грызунов. И с давних времен делали это очень успешно. Навык этот они не потеряли, даже став украшением кошачьих выставок.

Сиамская кошка

Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Эта древняя порода за сотни лет существования никогда не утрачивала своей популярности. Причин тому несколько. Одна из них, конечно же, это прекрасные голубые глаза, которыми можно любоваться бесконечно. Другое – умение истреблять не только мышей, но и крыс.

Американская короткошерстная кошка

Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Этих серых котиков привезли на американский континент британские мореплаватели. Они брали их с собой в рейс, чтобы защищать грузы от грызунов. Пушистые справлялись с задачей блестяще. И при этом умудрялись быть любимцами всего экипажа.

Сибирская кошка

Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Эта крупная порода выглядит несколько неповоротливой, но это иллюзия. Сибиряки настолько проворные охотники, что умудряются прокормить себя даже в условиях долгой и снежной зимы. Причем ловить они могут не только мышей, но и добычу покрупнее.

Менкс

Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Еще одни кошки-мореходы. На этот раз с острова Мэн между Англией и Ирландией. При этом менксы отлично справлялись с ловлей мышей не только в трюмах кораблей, но и на фермах. Потому и заслужили такую популярность у людей.

Японский бобтейл

Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

На этих бесхвостых котиков в древности возлагали очень ответственную задачу – они оберегали от грызунов шелковые производства. И прекрасно справлялись с тем, чтобы уберечь ценное сырье и дорогостоящий товар. К тому же оказались очень нежными компаньонами.

Шартрез

Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Мускулистое телосложение этой французской кошки говорит само за себя – выйти на охоту шартрез готов в любой момент. Разводить их начали в монастырях под Парижем, где монахи могли, например, производить сыры – любимую пищу мышей. Картезианские кошки прекрасно решали эту проблему и при этом дарили хозяевам свою ласку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах кошек, наиболее проявляющих нежность к людям.

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