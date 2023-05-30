Какие кошки лучше всего ловят мышей: породы-охотники. Фото

Дружба человека с кошкой началась с взаимной выгоды. А все из-за умения пушистого создания ловить мышей. Кошки охраняли человеческие дома и запасы от грызунов, а люди все больше влюблялись в красивых и независимых существ, способных при этом быть не только грозными хищниками, но и нежными и ласковыми компаньонами.

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Это свойство коты сохранили до сих пор. OBOZREVATEL рассказывает о семи породах, которые лучше всех справятся с задачей защиты дома или дачи от мышей.

Мэйн-кун

Гигантские коты родом из Северной Америки защищали целые огромные ранчо от нашествия грызунов. И с давних времен делали это очень успешно. Навык этот они не потеряли, даже став украшением кошачьих выставок.

Сиамская кошка

Эта древняя порода за сотни лет существования никогда не утрачивала своей популярности. Причин тому несколько. Одна из них, конечно же, это прекрасные голубые глаза, которыми можно любоваться бесконечно. Другое – умение истреблять не только мышей, но и крыс.

Американская короткошерстная кошка

Этих серых котиков привезли на американский континент британские мореплаватели. Они брали их с собой в рейс, чтобы защищать грузы от грызунов. Пушистые справлялись с задачей блестяще. И при этом умудрялись быть любимцами всего экипажа.

Сибирская кошка

Эта крупная порода выглядит несколько неповоротливой, но это иллюзия. Сибиряки настолько проворные охотники, что умудряются прокормить себя даже в условиях долгой и снежной зимы. Причем ловить они могут не только мышей, но и добычу покрупнее.

Менкс

Еще одни кошки-мореходы. На этот раз с острова Мэн между Англией и Ирландией. При этом менксы отлично справлялись с ловлей мышей не только в трюмах кораблей, но и на фермах. Потому и заслужили такую популярность у людей.

Японский бобтейл

На этих бесхвостых котиков в древности возлагали очень ответственную задачу – они оберегали от грызунов шелковые производства. И прекрасно справлялись с тем, чтобы уберечь ценное сырье и дорогостоящий товар. К тому же оказались очень нежными компаньонами.

Шартрез

Мускулистое телосложение этой французской кошки говорит само за себя – выйти на охоту шартрез готов в любой момент. Разводить их начали в монастырях под Парижем, где монахи могли, например, производить сыры – любимую пищу мышей. Картезианские кошки прекрасно решали эту проблему и при этом дарили хозяевам свою ласку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах кошек, наиболее проявляющих нежность к людям.

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