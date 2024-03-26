Какие комнатные растения нравятся котам: безопасные и ароматные цветы

Живая зелень создает дома настоящий уют, а пушистый кот наполняет его любовью. Но соединить их между собой решаются не все, ведь мурлыки порой не прочь пожевать растения, которые могут быть для них токсичными и даже смертельными.

Значит ли это, что придется выбирать что-нибудь одно? Эксперты по садоводству уверенно говорят, что нет. Иметь дома и хороший комнатный сад, и кота вполне возможно, если выбирать из нетоксичных для животных видов. OBOZ.UA собрал их в небольшой список. В нем есть и большие виды, и малые, и лиственные, и цветущие – они прекрасно украсят ваш дом и не нанесут вреда любимцу.

Аспидистра

Это растение с высокими удлиненными листьями идеально подходит для новичков. Держите ее подальше от прямых солнечных лучей и не переживайте, если пропустите полив. Аспидистра станет прекрасным украшением полутемной комнаты и не повредит коту, если он ее погрызет.

Фаленопсис

Прекрасные новости для тех, кто давно засматривается на орхидеи, но опасается их заводить из-за наличия в доме кота – фаленопсисы вполне безопасны для усатых. Любоваться одновременно роскошным цветением и пушистым существом можно. Но придется изловчиться правильно поливать орхидею, что не так уж сложно. В остальных нюансах фаленопсис достаточно выносливое комнатное растение.

Бостонский папоротник

Пышное растение, разрастающееся богатым султаном сложных листьев, называют одним из лучших фильтров для воздуха в доме. Бостонский папоротник происходит из тропических районов Южной Америки, поэтому нуждается в теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Поддерживайте субстрат во влажном состоянии и регулярно опрыскивайте листья. И не переживайте, если у кота проснется к цветку интерес.

Калатея круглолистая

Наблюдать за калатеей очень интересно, ведь на ночь она складывает свои листья, словно руки для молитвы. А листья у нее очень красивые – круглые и с эффектными серебристо-зелеными полосками. Поместите ее в место с ярким непрямым светом и поддерживайте влажную почву. Регулярно опрыскивайте. И не слишком отгоняйте от нее кота – она ему не повредит.

Шлюмбергера

Рождественский кактус радует зимой большими и яркими цветами. В своей природной среде он растет в тенистых и влажных лесах, поэтому ему нужен регулярный, но умеренный полив. Поставьте горшок на поддон с гравием и водой, чтобы обеспечить растению необходимую влажность воздуха. Если кот захочет попить из этого поддона, с ним ничего не случится.

Хлорофитум

Все виды хлорофитумов славятся своей неприхотливостью и идеально подходят для новичков. Они накапливают воду в мясистых корнях, поэтому выживают даже у забывчивых хозяев. К тому же хлорофитумы легко размножаются – достаточно просто дождаться, пока растение выпустит ус. И даже если ваш кот съест весь куст, ему ничего не будет – вот настолько хлорофитум для него не токсичен.

Хамедорея

Всегда хотели пальму, но не знали, как с ней уживется ваш домашний тигр? С хамедореей уживется прекрасно. Растение подходит даже для небольших помещений, ведь растет ввысь. Ему будет хорошо в светлом углу без прямых солнечных лучей. Также пальму следует беречь от сквозняков. И не переусердствуйте с поливом, как и кот, хамедорея не очень любит воду.

Каштан малабарский

Еще одно комнатное дерево, которое можно завести, если у вас есть кот. Малабарский каштан хранит воду в своем стволе, поэтому о его поливе можно сильно не переживать. Более того, слишком тщательное увлажнение может быть для него даже вредным. Растению нужно светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Пеперомия аргирея

Это привлекательное лиственное растение идеально подходит для того, чтобы украсить стол или полку в теплой комнате. Убедитесь, что оно получает достаточно непрямого солнечного света, не забывайте опрыскивать его каждые пару дней, особенно летом, и не переживайте, если заметите на полосатых листочках следы кошачьих зубов.

Хавортия

Все виды пригодных для выращивания в доме алоэ токсичны для кошек. Это плохая новость. Хорошая – алоэ можно заменить хавортией. Симпатичный полосатый суккулент не нуждается в сложном уходе, но любит солнечный свет. А остроконечные края растения с большой вероятностью уберегут его от зубов кота.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о комнатных растениях, которые подойдут для маленького помещения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.