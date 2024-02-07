Как правильно ухаживать за комнатными растениями: семь правил, которые изменят все

Комнатный садик, даже маленький – всего из нескольких компактных растений – приносит немалую пользу. Зелень очищает воздух в доме, радует глаз и, как говорят психологи, помогает снять стресс. Уход за вазонами – тоже хорошее хобби, которое помогает расслабиться и поднимает настроение.

Но истинное удовольствие оно доставляет только тогда, когда растения хорошо чувствуют себя и красиво растут. А для этого нужно максимально избегать ошибок в уходе за ними. Как этого добиться, рассказывает OBOZ.UA.

Выбирайте правильно

Растения должны быть соразмерны помещению. В маленькую комнату вряд ли стоит ставить монстеру, которая вырастает исполинской, а одна фиалка потеряется в просторном зале. К тому же, если нет навыков реанимации цветов, покупайте только те вазоны, которые имеют хороший вид – крепкие листья без следов повреждений, здоровые стебли, пышные цветы.

Поливайте вовремя

Для полива рекомендуют использовать мягкую воду комнатной температуры. Но ведь из наших кранов обычно течет жесткая вода, то как ее смягчить? Самый простой способ – отстаивать несколько дней и поливать только верхними слоями. Также можно отфильтровать воду. А еще собирать дождевую.

Чтобы проверить, требует ли растение полива, прикасайтесь к почве в горшке. Для декоративно-лиственных и цветущих растений она не должен просыхать больше, чем на 1,5 см, суккуленты могут стоять без полива и дольше. Также помните: чем больше вазон, тем больше воды скапливается в земле, поэтому такие емкости обязательно должны иметь дренажное отверстие.

Также держите в уме главное правило частоты полива: чем длиннее день и выше температура, тем чаще должен быть полив. И наоборот: в прохладную погоду и в темную половину года следует постараться не перелить цветы. По одному эти признаки тоже работают. Скажем, если зимой батареи в доме работают очень интенсивно, полив следует проводить немного чаще, ведь тепло от них сильно высушивает почву. А в прохладную и дождливую летнюю погоду стоит несколько снизить частоту увлажнения растений.

Позаботьтесь о правильном освещении

Большинство комнатных растений не любят прямого солнечного света и предпочитают большое количество рассеянных солнечных лучей. В таких условиях, когда света много, но он не обжигает листики, прекрасно будут чувствовать себя почти все вазоны. Но в любом случае, покупая цветок, почитайте о конкретно его требованиях и ориентируйтесь на них.

Проверьте качество воздуха

Обычно для комнатных растений достаточно комфортна та же температура в помещении, что и для людей. Даже легкая прохлада зимой. Но постарайтесь держать вазоны подальше от сквозняков и не ставить под кондиционером.

А вот за чем придется понаблюдать, это за влажностью. Лиственные и цветочные вазоны обычно происходят из тропических широт и любят влажность. Обеспечить егое можно, приобретя специальное устройство, а можно регулярно опрыскивать цветок или поставить возле него поддон с водой, которая будет испаряться и создавать необходимую влажность в воздухе.

Следите за болезнями и вредителями

Комнатные растения также страдают от болезней и вредителей, как и огородные. Регулярно осматривайте свой садик на предмет подозрительных пятен, мелких насекомых, налета на листьях и почве. Замедление роста, сброс бутонов и листьев – это тоже тревожные симптомы и повод хорошо присмотреться к цветку и горшку, в котором он живет. Если вы заметили подозрительные признаки, сразу поместите больное растение в карантин – отставьте его от остальных. Определите тип вредителя или возбудителя и обработайте растение соответствующими препаратами. Как правило, если своевременно заметить проблему, ее можно успешно и полностью решить.

Правильно пересаживайте

Слишком часто беспокоить растение пересадкой не стоит. Ориентируйтесь здесь на размер кроны. Если он значительно превышает диаметр горшка – пора "переезжать" в более просторный сосуд. Мелкие растения следует пересаживать раз в 2-3 года, крупные – реже. Перед процедурой дождитесь, пока земля под цветком просохнет, доставайте его вместе с комом старой земли и сильно не отряхивайте, разве если корням нужен дополнительный уход и лечение. Вставив цветок в новый горшок, по бокам подсыпьте ему свежую почву, пока он крепко не встанет на место. После этого полейте ее. Конечно, дезинфицируйте перед работой горшки и все инструменты, с которыми вы будете работать.

Подкармливайте в соответствии с сезоном

Поскольку комнатные растения обитают в ограниченном количестве почвы, ее нужно регулярно обогащать питательными веществами. Для этого приобретите соответствующее удобрение и вносите его согласно инструкции. Весной и летом пищу нужно давать регулярно, зимой – прекращать подкормку или проводить ее эпизодически.

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