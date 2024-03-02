Занимают совсем мало места: лучшие комнатные растения для маленького дома

Если вы проживаете в небольшом доме, это не повод отказывать себе в удовольствии иметь небольшой зеленый уголок. Существует множество восхитительных растений, которые не занимают много места, но при этом делают ваш интерьер более уютным и стильным.

О том, какие компактные и неприхотливые в уходе растения выбрать, чтобы, не теряя драгоценное пространство, добавить интерьеру свежести и жизни, рассказали Нomes and Gardens.

Крестовик роули

Свисающие растения экономят пространство и отлично подходят для небольших помещений.

Крестовик роули или Senecio rowleyanus — это элегантный суккулент с изящными бисерными листьями. Он не требует особого ухода и его можно подрезать, чтобы он как можно лучше вписался в интерьер.

Фиттония

Это небольшое растение любит влагу, поэтому идеальным для него местом станет подоконник в ванной комнате.

Фиттония, как правило, произрастает в среднем на 15 см в высоту, но вы в любой момент можете ее подрезать.

Воздушные растения

Этим необычным растениям не нужна почва для того, чтобы радовать глаз своей красотой.

Они миниатюрны, как правило, и имеют много разных форм, текстур и цветов.

Однако, если растение растет не из земли, это не значит, что за ним не нужно ухаживать. Их также нужно правильно поливать, обеспечивать циркуляцию воздуха и необходимую температуру.

Традесканция

Эти впечатляющие комнатные растения любят за их особенно привлекательные листья фиолетового и зеленого цвета. Они любят солнечный свет, но вместе с тем хорошо приспосабливаются к тени, поэтому вы можете хранить их в любом месте.

Однако, несмотря на то, что традесканции достаточно компактны, они быстро растут.

Бостонский папоротник

Папоротники прекрасно дополняют зеленые уголки благодаря текстуре, интересной форме и способности очищать воздух. Именно бостонский папоротник идеально подойдет для небольших помещений.

Вы можете ее обрезать, если она вырастет слишком большой. А единственный уход, в котором нуждается растение, это небольшое количество воды и косвенного солнечного света.

Калатея лансифолия

Это растение имеет тонкие листья с волнистыми краями и ярким пятнистым рисунком.

За калатеями сложнее ухаживать, поскольку их листья быстро меняют цвет или скручиваются, если они не получают солнечного света или влаги.

Но красота этого растения стоит того, чтобы приложить немного больше усилий.

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