Какие комнатные растения можно не поливать даже луна: топ выносливых цветов

Жизнь в современном мире динамичная и насыщенная. Мы часто путешествуем, погружаемся в работу или просто не имеем много свободного времени.

В таких условиях уход за комнатными растениями может становиться вызовом. Однако отказываться от удовольствия иметь цветы не стоит, потому что OBOZ.UA поделились подборкой растений, которые могут выдержать без полива даже месяц.

Бокарнея (Нолина)

Секрет этого растения заключается в том, что оно накапливает влагу в луковице, расположенной у основания ствола. Поэтому вы можете вообще не беспокоиться о том, что забыли полить его вовремя.

Благодаря своему уникальному внешнему виду Бокарней в народе называют также "лошадиный хвост". Ее часто можно увидеть в офисных помещениях или торговых центрах, потому что за растением действительно очень просто ухаживать.

Фикус каучуконосный

Фикусы пользуются большой популярностью среди поклонников комнатных растений, потому что выглядят очень привлекательно и неприхотливы в уходе. Это растение очень хорошо переносит засуху, особенно зимой. Тогда фикус можно оставлять в одиночестве без полива минимум на месяц.

Главное перед тем, как ехать надолго, протрите листья фикуса влажной тряпкой, умеренно полейте их и поставьте в неосвещенный угол.

Сансевиерия

Это неприхотливое растение, которое также называют "тещин язык", может выжить даже в самых неблагоприятных условиях. Сансевиерия не требует много света, ей не вредит ни пересушивание, ни переувлажнение почвы даже в течение нескольких недель.

За время вашего отсутствия цветок может несколько потерять свои декоративные качества, но они очень быстро восстановятся, когда его снова начнут поливать.

Паучник

Паучник также называют хлорофитум хохлатый. Это очень неприхотливое, но одновременно полезное комнатное растение. Согласно исследованиям, оно может впитывать формальдегид. Поэтому если вы запланировали покупку новой мебели, то стоит поставить возле нее паучника, чтобы снизить концентрацию вредных веществ в воздухе.

Не беспокойтесь, если вам свойственно забывать поливать свои цветки. Паучник может очень долго оставаться без воды благодаря накапливанию влаги в корневище. Если вы заранее знаете, что вам нужно будет надолго уехать, заранее поставьте растение во влажное помещение (ванна), чтобы листья могли насытиться влагой и лучше пережить засуху.

Суккуленты

Эта группа растений эволюционировала в засушливых условиях. Известно, что суккуленты имеют специальные клетки, которые способны задерживать воду, поэтому их толстые мясистые листья или стебли без проблем накапливают влагу. Если вы часто бываете в командировках или ездите на отдых, эти растения станут для вас идеальным выбором.

Видов суккулентов очень много, поэтому вы точно найдете те, что будут вам по вкусу.

Замиокулькас

Это стильное, экзотическое и современное растение, известное также как "долларовое дерево", способно выживать даже в самых темных уголках вашего дома. Замиокулькас не нуждается в частом поливе, а его толстые глянцевые листья в течение длительного времени могут сохранять эстетический вид.

На самом деле это растение лучше поливать мало, а не слишком много, потому что оно плохо переносит переувлажнение, поэтому небольшая засуха пойдет замиокулькасу на пользу.

Аспидистра

Этот цветок родом из влажных тропиков Восточной Азии, но, несмотря на это, он прекрасно адаптировался к условиям городских квартир. Аспидистра устойчива к колебаниям температуры, не требует много света и хорошо развивается в помещениях с центральным отоплением и без частого полива.

Если вы планируете поехать на несколько недель, то все, что следует сделать, это убрать горшок туда, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи, протереть листья и полить цветок.

Хойя карноза

Хойя карноза или "восковый плющ" накапливает влагу в своих толстых, блестящих листьях, поэтому она способна пережить без полива даже несколько месяцев. Однако в период цветения растения следует быть осторожнее, ибо тогда его потребность в воде возрастает.

Если вы обнаружили, что хойя не выдержала и совсем засохла, ее можно попытаться реанимировать. Для этого отрежьте от стебля отростки и поставьте в воду, чтобы они дали корни через пару недель.

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