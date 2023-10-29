Как оживить замиокулькас: советы, которые помогут вырастить гигантское растение

Замиокулькас, или же долларовое дерево – комнатное растение, которое может вырасти действительно большим, если за ним правильно ухаживать. Да, он относится к суккулентам, которые легко переносят пропущенный полив или не слишком комфортный температурный режим. Но, если вы хотите вырастить действительно роскошный зеленый куст, придется научиться о нем заботиться как можно лучше.

К счастью, это совсем несложно. Даже если ваше растение начало желтеть или загнивать из-за неправильного полива, приложив немного усилий, вы сможете реанимировать его и вернуть замиокулькасу роскошный вид. А OBOZ.UA расскажет, как именно это сделать.

Подготовьте специальную почву

Как правило, для высадки замиокулькасов любители комнатных растений используют готовые почвосмеси – универсальную или для суккулентов. В принципе, неприхотливому цветку этого действительно будет достаточно, но если вы хотите вырастить действительно большое растение, лучше подготовьте для него субстрат самостоятельно.

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Для этого найдите и приобретите специальную почву именно для этого вида – ее легко можно заказать в интернете, а затем добавьте к ней неорганический субстрат. Это может быть цеолит, измельченная вулканическая лава, очищенная пемза, перлит и т.д. Подойдет также специально подготовленный песок. Такая примесь будет выполнять роль дренажа – благодаря ему земля будет легко пропускать воздух, а вода в ней не будет застаиваться, что хорошо для корней растения. Также не забудьте насыпать на дно горшка слой керамзита.

Следите за поливом

Как мы уже говорили, замиокулькас относится к суккулентам, а следовательно чрезмерный полив он точно переносит плохо. Поэтому вносите воду в грунт только когда его верхний слой хорошо просохнет. Именно из-за чрезмерного полива растение начинает болеть и загнивать. Поэтому, если ваш замиокулькас начал демонстрировать признаки перелива, прекратите увлажнять его и дождитесь, пока земля в горшке полностью просохнет. Растение лучше перенесет засуху, чем застой воды.

Не забывайте об удобрениях

Поскольку замиокулькас растет на довольно бедном субстрате, периодическое внесение удобрений будет очень кстати, если вы хотите получить большое и пышное растение. Для этого вида хорошо подходят универсальные готовые удобрения или специализированные смеси для декоративно-лиственных растений. Используйте их в соответствии с инструкцией. Впрочем, можно также давать растению несколько уменьшенную дозу подкормки, ведь, как и в случае с водой, оно значительно лучше переносит дефицит, чем избыток.

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