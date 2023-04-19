Какие фрукты можно давать собакам: список, который вас удивит

Для здорового и сбалансированного питания собакам нужен правильный рацион, обогащенный витаминами, клетчаткой и минералами. Выбирая своему любимцу рацион, нужно обязательно проконсультироваться с ветеринаром, ведь некоторые животные подвержены аллергическим реакциям или имеют непереносимость определенных продуктов.

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В любом случае, давая собаке новый продукт, нужно начинать с маленького кусочка, чтобы проверить, как организм будет на него реагировать. Не все знают, что собакам будут полезны определенные виды фруктов. Какие именно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Малина

Малина обладает выраженными защитными свойствами. Она полезна для поддержания остроты зрения и повышает опорную способность организма для противостояния различным типам инфекций. Малина способна улучшить иммунитет домашнего питомца.

Яблоко

Ветеринары говорят, что собакам можно давать яблоко – естественно, в небольшом количестве. Для лучшего эффекта его можно натереть с морковью. У собак почти не возникает аллергии на яблоки, а полезные витамины и микроэлементы помогут поддерживать иммунитет.

Клубника

По словам экспертов, в целом клубника будет полезна собакам, ведь она содержит витамины C, K, B1, калий и магний. Но зафиксированы случаи аллергических реакций на красную ягоду. Поэтому, если вы хотите попробовать дать любимцу немного клубники, сначала предложите крошечный кусочек, чтобы убедиться в отсутствии непереносимости.

Груша

Груши входят в перечень гипоаллергенных продуктов, поэтому, если ваша собака любит эти фрукты, можете смело их давать. Лучше выбирать спелые мягкие сорта.

Арбуз

Можно дать собаке ломтик арбуза, если животное очень просит. Однако имейте в виду, что арбуз оказывает мочегонный эффект. Кроме того, ни в коем случае нельзя кормить собаку арбузными корками.

Кстати, некоторые породы собак могут быть более подвержены различным болезням, особенно это связано с генетикой. Правда ли, что большие собаки чаще болеют раком – читайте в материале.

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