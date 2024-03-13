Какие фамилии в Украине имеют псевдолатинское происхождение и образовались как сарказм: список

Вероятно, не было в истории человечества такого языка, который повлиял бы на другие больше, чем латынь. Слова латинского происхождения встречают чуть ли не во всех языках мира, а в украинском существуют даже фамилии, которые тем или иным образом берут свое начало в латыни.

О них написал в своем фундаментальном труде "Происхождение украинских фамилий" исследователь Юлиан Редько. Он вычленил в отдельную группу с суффиксом –ус. Его в украинском языке имеют только слова, взятые из латыни, такие как "архивариус" или "нотариус". А вот фамилии, образованные таким образом, несут в себе юмористическую, насмешливую составляющую, что понятно из их структуры.

Стоит отметить, что этот же прием использовал в своей "Энеиде" Иван Котляревский, он заставлял своих героев добавлять к словам суффиксы -ус и -орум к украинским словам в сценах, где они хотели казаться умнее, говорить высоким стилем. Так писатель пародировал ученых XVIII века, которые примешивали к украинскому или польскому языку латинские слова и суффиксы.

Енеус ностер магнус панус

І славний троянорум князь.

Шмигляв по морю, як циганус,

Ад те, о рекс! прислав иунк нас.

Этот пародийный фрагмент означает буквально следующее:

Еней наш великий пан

І славний троянців князь

Шмигляв по морю, як циган,

До тебе, о царю, прислав тепер нас.

По словам Редько, именно таким подходом руководствовались люди, которые придумывали фамилии с суффиксом -ус. Вот какие примеры он приводит:

Гринус (Гринько);

Дмитрус;

Илюс (Илько, Илья);

Климус;

Левус;

Матус (Матей);

Микус (Николай);

Милькус (Милько, Емельян);

Федус (Федь).

Это варианты, образованные от имени предка. Добавляли "латинский" суффикс и к названиям профессий и другим словам. Вот какие фамилии из этого образовались:

Баюс (от "бай" – сказочник);

Дымус (дим);

Канюс (каня);

Ракус (рак);

Ярмус (ярмо);

Дерус (драти);

Бигус (бігати);

Лыгус (лигати);

Мандрус (мандрувати);

Теребус (требити);

Ходус (ходити).

Лишь две фамилии Редько приводит, как, вероятно, истинно латинские – Манус (лат. manus – рука) и Литус (лат. litus – берег). Но и здесь приводит оговорку, что они могли быть образованы от глаголов "манити" и "літати" и стать случайным совпадением. Строение фамилий Бавус, Бреус, Курус, Мадилюс, Пиндус, Реус, Чегус исследователь называет непонятным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о еще одной группе юмористических украинских родовых имен – казацких фамилиях, составленные из нескольких слов, напоминающих имена сказочных персонажей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.