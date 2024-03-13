Какие фамилии в Украине имеют псевдолатинское происхождение и образовались как сарказм: список
Вероятно, не было в истории человечества такого языка, который повлиял бы на другие больше, чем латынь. Слова латинского происхождения встречают чуть ли не во всех языках мира, а в украинском существуют даже фамилии, которые тем или иным образом берут свое начало в латыни.
О них написал в своем фундаментальном труде "Происхождение украинских фамилий" исследователь Юлиан Редько. Он вычленил в отдельную группу с суффиксом –ус. Его в украинском языке имеют только слова, взятые из латыни, такие как "архивариус" или "нотариус". А вот фамилии, образованные таким образом, несут в себе юмористическую, насмешливую составляющую, что понятно из их структуры.
Стоит отметить, что этот же прием использовал в своей "Энеиде" Иван Котляревский, он заставлял своих героев добавлять к словам суффиксы -ус и -орум к украинским словам в сценах, где они хотели казаться умнее, говорить высоким стилем. Так писатель пародировал ученых XVIII века, которые примешивали к украинскому или польскому языку латинские слова и суффиксы.
Енеус ностер магнус панус
І славний троянорум князь.
Шмигляв по морю, як циганус,
Ад те, о рекс! прислав иунк нас.
Этот пародийный фрагмент означает буквально следующее:
Еней наш великий пан
І славний троянців князь
Шмигляв по морю, як циган,
До тебе, о царю, прислав тепер нас.
По словам Редько, именно таким подходом руководствовались люди, которые придумывали фамилии с суффиксом -ус. Вот какие примеры он приводит:
Гринус (Гринько);
Дмитрус;
Илюс (Илько, Илья);
Климус;
Левус;
Матус (Матей);
Микус (Николай);
Милькус (Милько, Емельян);
Федус (Федь).
Это варианты, образованные от имени предка. Добавляли "латинский" суффикс и к названиям профессий и другим словам. Вот какие фамилии из этого образовались:
Баюс (от "бай" – сказочник);
Дымус (дим);
Канюс (каня);
Ракус (рак);
Ярмус (ярмо);
Дерус (драти);
Бигус (бігати);
Лыгус (лигати);
Мандрус (мандрувати);
Теребус (требити);
Ходус (ходити).
Лишь две фамилии Редько приводит, как, вероятно, истинно латинские – Манус (лат. manus – рука) и Литус (лат. litus – берег). Но и здесь приводит оговорку, что они могли быть образованы от глаголов "манити" и "літати" и стать случайным совпадением. Строение фамилий Бавус, Бреус, Курус, Мадилюс, Пиндус, Реус, Чегус исследователь называет непонятным.
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