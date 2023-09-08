Какая температура идеально подходит для сна: результаты исследований

Для каждого есть своя "идеальная" температура для сна: кто-то укрывается зимним одеялом даже летом, а кто-то и зимой предпочитает засыпать с открытыми окнами. Ученые провели исследование, пытаясь определить, какая же температура является оптимальной для сна.

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Если в спальне слишком тепло – есть вероятность того, что уснуть вам будет труднее. Какая температура в комнате идеально подходит для организма, рассказало издание House Digest.

Идеальная температура

По словам ученых, идеальная температура для комфортного сна составляет около 18 °C.

Наиболее благоприятным для организма является диапазон от 15 °C до 20 °C.

Эта рекомендация актуальна как зимой, так и летом. Если показатель кажется слишком низким, вы всегда можете надеть теплую пижаму и укрыться одеялом.

Температура ниже оптимального показателя будет казаться некомфортной, особенно при утреннем пробуждении. Однако для организма гораздо хуже, когда в комнате слишком жарко.

Алон Авидан, доктор медицинских наук, MPH, директор Центра расстройств сна в UCLA, подчеркнул, что теплая среда противодействует естественному процессу охлаждения тела, который происходит, когда вы начинаете чувствовать сонливость перед сном.

Диапазон от 21-23 °C и выше может вызвать проблемы со сном и привести к бессоннице.

Температура в спальне на уровне 18 °C – один из лучших способов поддерживать естественный циркадный ритм тела, что гарантирует качественный и здоровый сон.

Как температура влияет на сон

Циркадный ритм, диктующий тип "внутренних часов", обеспечивает снижение температуры тела непосредственно перед сном примерно на два градуса. Такое охлаждение начинается за два часа до того, как организм начнет ощущать усталость и захочет спать. Продолжается этот процесс всю ночь, чтобы обеспечить здоровый сон до утра.

Когда основная температура тела охлаждается, организм вырабатывает мелатонин – природный гормон сна. Таким образом, температура более 20 °C уже может спровоцировать тревожный сон, частые просыпания посреди ночи, бессонницу и, как следствие, головную боль и плохое самочувствие с утра.

Высокая температура может снизить количество времени, которое вы проводите в цикле медленного сна. Именно этот цикл играет немаловажную роль в процессе восстановления и способствует поддержанию иммунной системы. Если температурный показатель в спальне будет превышать оптимальный диапазон, фаза REM сна существенно сократится. Это может привести к ухудшению памяти и снижению когнитивных функций.

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