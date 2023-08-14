Названа лучшая поза для сна: отдохнете на 100 процентов

Наверное, каждому из нас знакомо это чувство, когда пробуждаешься с утра после полноценных 8 часов сна, но ощущения глубокого отдыха нет. Причиной тому может быть поза во время сна, которая вызывала боль в спине, храп или другие проблемы, которые, хоть и не будят полностью, но выспаться как следует не дают. Ученые утверждают, что нередко преодолеть эти трудности можно, всего лишь сменив позу.

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Чтобы выяснить, какая именно поза оптимальна, издание BBC Future провело обзор целого ряда исследований по этому поводу. Оказалось, что исследователи использовали большой спектр методик определения позы человека во время сна. Например, их снимали на видеокамеру или на них надевали отслеживающие движения устройства. Так ученые из Гонконга разработали прибор, который на основе инфракрасного излучения мог зафиксировать позу человека даже через толстое одеяло.

Их коллеги из Дании, которые использовали небольшие датчики движения, прикрепленные к бедрам, верхней части спины и плечам добровольцев, установили, что более половины времени в постели люди проводят, лежа на боку. Около 38% времени – лежа на спине, а 7% – на животе. Им удалось установить, что с возрастом люди все больше времени проводят на боку. Так дети в возрасте трех лет и старше проводят примерно одинаковое количество времени во всех трех положениях. А вот младенцы почти все время спят на спине. Все потому, что их укладывают в кроватку таким образом из соображений безопасности.

Еще одна закономерность, которую показали исследования, утверждает, что спать на правом боку лучше, чем на левом. Участники, предпочитавшие такую позицию, имели несколько лучшее качество сна.

В другом небольшом исследовании ученые выясняли, как спят моряки на торговых контейнеровозах, где пространство в каютах ограничено. Оказалось, что респираторные нарушения, такие как храп, случались чаще, когда моряки спали на спине. Это совпадает с общим представлением о том, что сон на спине провоцирует храп и даже апноэ – остановку дыхания во сне.

При этом выяснилось, что лежание на боку помогает очистить верхние дыхательные пути и не позволяет язычку в задней части горла и языку западать. А это уменьшает проявления храпа. В отдельных случаях смена позиции для сна со спины на бок полностью решала проблему ночного апноэ.

А еще некоторые исследования показали, что сон в положении на боку позволяет уменьшить боль в спине. Так люди, которые спали таким образом и имели хорошую подушку, реже жаловались на боль в шейном отделе, чем те, кто спал на спине.

Однако исследователи не спешат рекомендовать сон на стороне всем. Поможет ли он именно вам, зависит от вашего недуга и точного положения, которое вы принимаете во время сна. Так ученые из Западной Австралии выяснили, что поза на боку, когда бедра расположены не параллельно друг другу, а позвоночник находится в скрученном положении, был менее комфортным. А люди, которые спали в более прямом положении, сообщали о меньшей боли в шее. Впрочем, здесь важно отметить, что дизайн этого исследования не мог установить, скрученная ли это поза вызвала появление боли, или люди укладывались так спать, потому что это был единственный способ чувствовать себя комфортно из-за наявной боли в шее.

Между тем ученые из Португалии решили изучить на пожилых людях, как изменение позы во время сна может влиять на общее состояние человека. Так людям с болями в спине было рекомендовано спать на боку, а тем, у кого болит шея, советовали попытаться спать на спине. Уже через четыре недели 90% участников заявили, что их боль уменьшилась. Впрочем, в этом исследовании приняло участие всего 20 человек, чего мало, чтобы делать надежные выводы.

Еще одна болезнь, на которую может влиять положение во время сна, это изжога. Страдающим от этого состояния рекомендуют больше спать на левом боку. Точного объяснения этому пока нет, но медики предполагают, что сон на левой стороне позволяет держать точку перехода пищевода в желудок выше уровня желудочной кислоты. Таким образом она не выбрасывается в пищевод и не вызывает жгучее чувство. В то время как сон на правой стороне, вероятно, расслабляет нижний сфинктер пищевода, позволяя кислоте выйти в высший отдел.

А как насчет спанья на животе? Некоторые исследователи установили, что такая поза может быть связана с ощущением боли в челюсти. Кроме того, она может вызвать перенапряжение мышц лица, что ведет к более быстрому формированию морщин.

В общем, тем, кто просыпается с ощущением дискомфорта, исследователи советуют вести дневник и фиксировать, в каком положении вы чувствовали себя лучше всего. Но при этом не слишком зацикливаться на мыслях о позе для сна, ведь это может вызвать проблемы с засыпанием – нежелательный побочный эффект от попыток сделать свой сон лучше.

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