Какая одежда притягивает бедность: что категорически нельзя надевать

Издавна огромное количество народных примет связывали с одеждой. Например, по поверью, нельзя вешать вещи на спинку стула – есть шанс навлечь в дом затруднения и безденежье. А еще не советовали делать тряпки из старой одежды – это приведет к болезням и плохому самочувствию.

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Суеверные люди верят, что некоторая одежда словно притягивает бедность. Можно ли донашивать вещи после родителей и почему следует с осторожностью использовать монохромную одежду – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что рекомендуют делать с вещами покойников

Наши предки считали, что носить одежду отошедшего в мир иной очень опасно. Версий много: такие вещи могут навредить здоровью, повлечь затруднение и безденежье, вызвать серьезные проблемы в семье, навлечь слезы и беду.

В народе говорили, что вещи усопших лучше сжечь или в крайнем случае отдать нуждающимся. Так примета потеряет негативное значение. Однако на семейные драгоценности суеверие не распространяется – фамильные серьги и кольца не принесут негатива.

Одежда, связанная с негативными воспоминаниями

Есть категория вещей, напоминающих о неприятных или трагических событиях. В первые дни полномасштабного вторжения большинство украинцев были настолько напуганы и шокированы, что на одежду просто не обращали внимания. У кого-то появился свитер или свитшот, в котором сидели в укрытиях во время воздушных тревог. Кто-то, выезжая в безопасное место, несколько дней был в пути, не имея возможности переодеться. Список можно продолжать бесконечно: платье, в котором было неудачное свидание, джинсы, в которых уволили с работы, футболка, которую, как не оденешь – каждый раз случаются какие-то неприятности. Если в вашем шкафу есть вещи, связанные с неприятными событиями, лучше от них избавиться.

Можно ли использовать вещи родителей

Поклонники предрассудков не рекомендуют "донашивать" после родителей их одежду. Даже если мамино платье отлично сохранилось, а джинсы сейчас выглядят очень трендовыми. Говорят, вещи способны накапливать энергетику владельцев и особенно сильно она влияет на близких родственников.

Черные и серые оттенки одежды

Монохромные вещи выглядят стильно и подходят ко многим образам. Но, по словам психологов, гардероб следует хоть иногда разбавлять яркими красками. Это принесет в жизнь новизну, достижения, радости и победы.

Стоит отметить, что есть давнее поверье, согласно которому некоторые вещи нельзя выбрасывать в мусорник. Это, например, касается сумок и кошельков. Выбросив кошелек, можно навлечь затруднение и безденежье. А еще не советуют выбрасывать нижнее белье и детские вещи. Что же делать со старой одеждой – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, почему в народе говорят, что нельзя надевать ту же одежду два дня подряд.

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