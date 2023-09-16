Как заготовить и сэкономить воду: советы на случай отключения

Война продолжается, впереди тяжелый осенне-зимний период, и все мы помним ситуацию с прошлогодними блекаутами, когда могло не быть ни света, ни отопления, ни воды. Оккупанты продолжают обстрелы, и украинские власти выражают высокую вероятность того, что россияне возобновят атаки на объекты критической инфраструктуры.

Некоторые города после подрыва россиянами Каховской ГЭС долгое время живут без питьевой воды. Следует заранее готовиться к сложной зиме, заранее заготовить и начать экономить воду. Как это правильно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сэкономить воду

Мытье посуды

Вы собираетесь помыть посуду и включаете воду. Вода течет из крана, пока вы наливаете моющее средство на губку, ставите тарелки сушиться и сортируете столовые приборы. Значительно экономнее сделать следующим образом: нагрейте воду в большой емкости и промойте посуду в ней. Затем ополосните тарелки и столовые приборы в чистой воде. Либо можно закрыть мойку пробкой, набрать воду в раковину и помыть посуду.

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И лайфхак для самых ленивых: можно просто обтянуть тарелку полиэтиленом перед едой. Неудобно – это факт, но так посуду вообще не придется мыть.

Стирка

Запускайте машинку только когда она полностью загружена вещами. Не включайте высокую температуру. По словам специалистов, лучшая температура для стирки постельного белья – от 30 до 40 градусов. А популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, теряющие действие при температуре выше 30 °C. Не насыпайте в контейнер слишком много порошка. Избыточное количество моющего средства может повредить волокна, в результате чего белье будет быстрее изнашиваться.

Душ, ванна, система вторичного использования сточных вод

Купите душевую душевую лейку, обеспечивающую низкие расходы воды. Обязательно следует осмотреть трубы и починить протекающие краны.

Если есть финансовая возможность – установите систему вторичного использования сточных вод, что обеспечивает ощутимую экономию воды.

Приготовление блюд

Можно готовить несколько блюд в одной посуде одновременно. К примеру, при варке каши в кастрюле можно наверх поставить дуршлаг и готовить вареники на пару. Или, готовя, например, овощи на оливье, кладите в одну кастрюлю картофель, морковь и яйца и вынимайте по готовности.

Воду, которой вы мыли магазинные фрукты и овощи, можно использовать для полива растений.

Как хранить воду

Война научила, что нужно всегда иметь в запасе питьевую воду. Хранить ее нужно в контейнере с крышкой и главное – подальше от окон и прямых солнечных лучей, иначе в воде начнут размножаться бактерии и болезнетворные микроорганизмы.

Материал тары должен быть сделан из пищевого, а не из обычного пластика.

Таблетки для обеззараживания воды требуются на случай форс-мажора. Они могут выручить в ситуации, когда питьевая вода внезапно закончилась.

Без очищения воду не рекомендуют ни использовать в хозяйстве, ни, тем более, пить – иначе острых инфекций не миновать. Как пользоваться таблетками для обеззараживания воды – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине достроили первую "трубу" для доставки воды после российского теракта на Каховской ГЭС.

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