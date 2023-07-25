Как вывести портулак на огороде: действенные методы

Портулак огородный может заполонить всю грядку, если вовремя не начать с ним бороться. Для выведения растения придется приложить немало усилий, ведь даже сломанные стебли этого сорняка при малейшей влаге начинают снова прорастать в почву.

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Следует отличать огородный и декоративный портулак. Последний – это разноцветные цветы, которые используются в декоративных целях как украшение клумбы. Как избавиться от портулака на огороде – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему нужно удалять портулак из огорода

Опытные садоводы говорят, что во время вегетационного периода портулак дает до 3-4 семенных поколений, при этом урожайность одного растения составляет до 1 млн. семян в сезон. Поэтому важно использовать профилактические средства и не дать портулаку зацвести, иначе сорняк будет заполонять грядку весь сезон.

Портулак выживает даже в неблагоприятных условиях, семенам достаточно просто попасть на поверхность почвы, чтобы прижиться. Полив грядки или естественные осадки ускорят прорастание.

Методы борьбы

Специалисты советуют произвести перекопку грядки весной, до посадки растений, или осенью, после сбора урожая. На глубине, при отсутствии полива и доступа к воздуху, у семян не будет достаточно сил для прорастания. После перекопки и прополки грядки почву нужно культивировать – это метод поверхностной обработки, который заключается в разрыхлении и выравнивании земли.

После этих мер удалите все остатки сорняков, чтобы они снова не проросли. В конце августа и в сентябре, после окончательного сбора урожая, нужно качественно очистить и выгрести грядку и по возможности полить горячей водой.

Летом после дождя следует вручную вырывать портулак с корнями и выносить его за пределы грядки. Этот сорняк нельзя скармливать животным, ведь если его семена не перевариваются.

Не стоит также полоть весь "ковер" портулака, лучше вырывать каждое растение под корень или пропалывать на глубину не менее 2 см. Поверхностная обработка пользы не принесет – если просто срезать стебли, портулак начнет и дальше разрастаться. Все работы по удалению сорняков нужно производить до начала их цветения.

Кстати, есть два растения, которые не следует сажать на огороде, ведь они могут испортить весь урожай. Детальнее – читайте в материале.

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