Как избавиться от хрена на огороде: секрет опытных дачников

Хрен, если позволить ему бесконтрольно разрастаться на грядке, принесет огородникам немало хлопот. Казалось бы, хрен довольно полезное растение, в чем же опасность?

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На самом же деле хрен будет плохим соседом почти для всех огородных культур, ведь его раскидистые листья будут затенять другие растения. Как избавиться от хрена на огороде – читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем опасность хрена

Стоит только на годик-второй разрешить хрену свободно расти на грядке – и опасности не миновать. Главная проблема состоит в том, что хрен буквально оккупирует участки, оплетает корнями все свободное пространство и "выживает" соседей.

Обычная перекопка поможет мало, живучесть хрена настолько поразительна, что он возродится даже из малейшего корневого остатка. Корни способны разрастаться вплоть до 7 метров в глубину.

Как удалить хрен

Два основных правила борьбы с хреном можно сформулировать следующим образом:

Не перерезайте корни лопатой или другими острыми предметами. Это бесполезно. Есть даже риск того, что хрен начнет пускать корни еще глубже. После обработки тщательно выберите из земли все мелкие частицы от корней, иначе через несколько дней они снова начнут разрастаться.

Свежие срезы хрена следует сразу посыпать кухонной солью. Часто эксперты советуют обрызгивать хрен гербицидами. Однако обратите внимание, от гербицидов только пожелтеют листья, для корней этот метод не даст никакого эффекта.

Удалять корни нужно не лопатой, а специальными вилами, которые подцепляют корни и извлекают их из почвы.

Участок с хреном можно накрыть прочным светонепроницаемым материалом, например рубероидом, и прижать сверху. Без света гибнут все растения, и живучий хрен – не исключение.

В общем, хрен лучше сажать в отдельные металлические или пластмассовые емкости или ограждать грядки с этим растением глубокими траншеями.

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