Как вывести одуванчики на огороде: копеечный, но очень эффективный способ

Одуванчик – не только полезное растение, но и вредный сорняк. Опытные садоводы и огородники отмечают, что пользу из одуванчиков можно извлечь в период их активного цветения. Экстракт из корней или листьев применяют в медицине для улучшения работы пищеварительных органов, а сушеные цветы заваривают в качестве лечебного чая.

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Превратившись в пух, одуванчики начинают активно размножаться и теряют полезные свойства. Если не принять меры, они могут буквально заполонить клумбы и грядки. Как эффективно и быстро вывести одуванчики – читайте в материале OBOZREVATEL.

Есть один дешевый, но очень эффективный способ избавиться от одуванчиков на огороде.

Необходимые ингредиенты:

пищевая сода

вода

В пульверизатор следует налить 1 литр воды и добавить 5 столовых ложек соды. Тщательно перемешиваем, сода должна полностью раствориться. Затем опрыскиваем кусты одуванчика. Это средство не предназначено для длительного хранения, поэтому готовят его обычно на раз, а затем при необходимости повторяют процедуру.

Кстати, одуванчики любят кислые и плотные почвы, поэтому их появление может свидетельствовать о повышении кислотности. Также растения указывают на то, что в почве есть дефицит кальция на избыток калия. Чтобы улучшить состояние грядки, следует удалить одуванчики (включая стержневой корень). Плотность грунта можно проверить с помощью тонкого колышка – если он входит тяжело, нужно провести аэрацию.

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