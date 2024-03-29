Как вырастить укроп и петрушку на подоконнике: простые советы

Свежая зелень – это не только вкусные и ароматные растения, но источники витаминов и микроэлементов. Именно поэтому они являются неотъемлемой частью многих украинских блюд.

Многие уже давно сажают некоторые виды зелени, например, укроп и петрушку в домашних условиях, потому что это довольно легко. Поэтому, чтобы вы убедились в этом собственноручно, издание Вікна подробно рассказали о том, как их правильно выращивать.

Укроп и петрушка – одни из самых простых в уходе культур, идеально подходящих для домашнего выращивания. Им не нужно много места и они не нуждаются в сложном уходе. Поэтому любой человек без лишних усилий может всегда иметь свежую зелень под рукой.

Когда сеять зелень

На самом деле зелень на подоконнике можно сажать круглый год. Однако если вы посеете семена в холодное и облачное время года, то растению понадобится дополнительное освещение. Для этого идеально подойдут люминесцентные лампы.

Укроп

Первый шаг к удачному урожаю – это качественные семена. Поэтому следует покупать их только у проверенных производителей с хорошей репутацией, ведь из плохого посевного материала хорошее растение не вырастет.

Перед посевом семена укропа необходимо замочить в воде в течение 24-48 часов. При этом каждые 12 часов воду следует менять. После этого, утонувшие семена промывают и высушивают, а оставшиеся на поверхности воды – выбрасывают.

Затем возьмите горшок с дренажными отверстиями глубиной 15-20 см. Положите на дно слой керамзита и сверху насыпьте грунтовую смесь для комнатных растений.

Сажать семена следует в отверстия, глубиной не более 1,5 см. После посадки обильно полейте грунт, накройте горшок пленкой и поставьте их в темное место в неделю при температуре 18-20°C.

После того, как появилась ростки, растения следует рассадить на расстоянии 3 см друг от друга. Если вы выращиваете укроп с октября по март, установите над растениями на расстоянии 50 см люминесцентную лампу и подсвечивайте их в течение 6 часов в день.

Урожай можно будет убирать через 30-40 дней.

Петрушка

Для начала заверните семена петрушки во влажную марлю и оставьте их в темном месте на 2-3 дня, чтобы они проросли.

Сажают петрушку так же как и укроп. В горшок 15-20 см глубиной с дренажными отверстиями, используя керамзит и почву для комнатных растений.

После посадки поставьте горшок с петрушкой туда, где температура колеблется от 18 до 20°C и оставьте его там на 14-20 дней. Пленкой растения накрывать не обязательно, их следует поливать кипяченой или отстоянной водой через день.

После появления первых ростков нужно избавиться от лишних побегов и хранить петрушку при температуре от 15°C до 28°C днем. Ночью допустимой температурой будет 10-12°C.

Первый урожай можно собирать через 2 месяца после появления всходов, когда растение вырастет до 10-15 см в высоту.

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