Как вырастить спаржу из семян: советы для экспериментаторов

Спаржа – отличный овощ, из которого получаются простые в приготовлении, но очень изысканные блюда. И покупать его за большие деньги в супермаркете отнюдь не единственная опция. Опытные огородники говорят, что спаржу можно легко вырастить из семян своими силами.

Однако следует иметь в виду, что это многолетнее растение, которое может дать первый урожай не сразу, а через 3-4 года после посадки. Поэтому вам понадобится терпение. Если готовы к такому эксперименту, OBOZ.UA расскажет, что советуют эксперты, чтобы завести собственную грядку спаржи.

Как высаживают семена спаржи

Лучше всего проращивать спаржу в горшках, которые вы первый год будете держать в помещении. В таком случае работы можно начинать уже хоть в феврале. Заполните небольшой сосуд легкой, хорошо дренированной почвой, например песчаной. Далее на глубину в 1 см закопайте семена и поставьте горшок в место, где температура составит 20-25 градусов. Следите, чтобы земля в горшке была увлажненная, но не мокрая. Лучше поливать семена спаржи небольшим количеством воды, но чаще.

Когда спаржа даст первые всходы, переместите горшок в солнечное место и продолжайте регулярно поливать растения. Приблизительно через 12 недель спаржа будет готова к переносу в открытый грунт. Но с ним можно будет и повеременить. Важно, чтобы при этом температура воздуха уже не опускалась ниже 15 градусов св.

Саженцы спаржи должны размещаться рядами на расстоянии от 80 см до 2 метров друг от друга. В каждом ряду между вашими саженцами должно быть 45 см пространства.

Если вы хотите вырастить спаржу сразу в открытой земле, сначала дождитесь пока полностью прекратятся заморозки. Тогда заложите семена на глубину 2-2,5 см и с расстоянием 7-8 см между ними. Расстояние между рядами должно составлять не менее 30 см. Как только семена прорастут, их следует поливать один-два раза в неделю и окучивать растения землей по мере их развития.

Как ухаживать за спаржей на своем огороде

Через год после высева спаржу нужно переместить на место постоянного ее роста. Растения следует размещать в местах с большим количеством солнечного света и хорошо дренированной почвой. Но имейте в виду, что спаржа растет высокой и может заслонять солнце приземистым культурам. Для укропа такое соседство может оказаться даже полезным.

Закапывают молодые растения на 30 см в песчаных почвах и 20 см на глинистых. Расстояние между растениями может составлять тоже 30 см.

Один из ключевых приемов ухода за спаржей – это регулярное окучивание. Корневая система растения должна быть хорошо защищена от внешних воздействий. Не забывайте обрезать спаржу весной и осенью, и уже на третий год вы получите первый урожай. Плодоносить растение может до 20 лет.

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