Как вырастить экзотический имбирь на подоконнике: все об уходе за растением

Имбирь традиционно используют в качестве профилактики простуд. Он очень полезен для пищеварения, стимулирует обмен веществ, является одним из лучших иммуностимуляторов, обладая антибактериальным, тонизирующим и отхаркивающим действием.

Имбирь обычно завозят с Индии и Китая, где растение выращивается в промышленных масштабах. Однако его можно вырастить и дома. Как вырастить экзотический имбирь на подоконнике – читайте в материале OBOZ.UA.

Какую емкость выбрать

На самом деле имбирь вырастить непросто. Причина в том, что найти действительно жизнеспособный корень удается не сразу. Фактически каждая высадка – это как лотерея: приживется или нет.

Корневая система у растения наращивается горизонтально. Следует выбрать широкие, но плоские контейнеры. Классические цветочные горшки не подойдут. Приблизительная емкость должна быть от 5 л, при этом нужно обязательно сделать дренажные отверстия.

Какой субстрат подойдет

С субстратом все просто: подойдет любой универсальный – от обычных для комнатных растений до почвы для рассады овощей. Основные условия: почва должна быть рыхлой и содержать разрыхлители, например песок и перлит.

Как сажать имбирь

За 24 часа до посадки нужно замочить корни имбиря в теплой воде. Сажать можно и целый корень, и деления – отрезки от 3 до 5 см. Во избежание загнивания срезы нужно обязательно подсушить на воздухе или посыпать пеплом.

Дно емкости с дренажем следует засыпать рыхлым субстратом, осторожно вдавить корень или деления в почву, при этом учитывая потенциальное направление роста корневища. Почки должны оставаться на поверхности.

Увлажнять нужно осторожно – либо с помощью пульверизатора, либо не слишком обильным поливом. Последний этап – накрываем емкости пленкой или стеклом и ставим в светлом и теплом месте.

Какая температура оптимальна

Для растения подойдет температура не ниже +18 °C и яркое освещение. При показателе +16 °C останавливается вегетация, а критической явлется температура +12 °C.

Летом имбирь следует защищать от прямого солнца, а зимой лучше наоборот – поставить емкость на южном подоконнике.

Чем подкормить имбирь

В период вегетации, весной и летом, следует подпитать имбирь. Пригодятся органические гумусные или комплексные минеральные удобрения.

Растению нужна высокая влажность, поэтому хорошо было бы обустроить поддон с мокрыми камнями или мхом и не забывать о регулярных ежедневных опрыскиваниях.

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