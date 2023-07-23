Как вырастить ровную и сочную морковь: чем полить летом

Морковь – весьма требовательная культура, для качественного формирования плодов ей нужно достаточное количество света. Большие и сочные морковки вырастут только на плодородной суглинистой и супесчаной почве. Если в период засухи на поверхности почвы образуется корка, корнеплоды быстро остановятся в росте и даже будут страдать грибковыми заболеваниями из-за нарушения воздухообмена.

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Правильный полив очень важен для качественного урожая. Чем полить грядку, чтобы морковь была ровной и сочной – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как приготовить спасительное средство

Раствор не только защитит морковь от грибковых заболеваний и вредителей, но и ускорит созревание корнеплодов.

Необходимые ингредиенты:

марганцовка;

борная кислота;

вода.

Шаг 1. Растворите 3 г марганцовки и 10 г борной кислоты в ведре воды.

Шаг 2. Полейте кусты под корень.

Важная оговорка: использовать указанную подкормку можно только при предварительном увлажнении строки. За сутки до внесения удобрения обильно полейте почву. Вливать раствор под корень можно только через 24 часа после предварительного полива.

Подкормка поможет сформировать плоды правильной формы. Опытные огородники говорят, что удобрение оказывает положительное влияние на вкусовые качества, делая морковь сочной и насыщенной.

Кстати, важно соблюдать правила севооборота. Не следует выращивать морковь на одном месте несколько лет подряд. Уже на второй год возрастает риск поражения плодов альтернариозом, морковной мухой, нематодой и тлей. Лучше сажать морковь на грядке, где раньше росли огурцы, капуста, помидоры или бобовые.

Обратить внимание следует и на правильное соседство. Морковь будет иметь горький привкус, если посадить ее рядом с хреном, петрушкой или укропом. А свекла будет затенять морковь, так что плоды вырастут мелкими.

Качественно повысит урожай моркови и удобрение из древесной золы и мочевины. О пропорциях и способе приготовления – читайте в материале.

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