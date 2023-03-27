Названы самые сладкие сорта моркови: дети от них в восторге

Приучить детей есть овощи непросто, особенно если родители сами не очень любят их употреблять в пищу. Однако заложить полезную привычку можно с помощью моркови. Этот корнеплод может быть очень сладким, особенно когда молодой.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие сорта имеют самый сладкий вкус. И как выращивать морковь, чтобы она имела самый лучший вкус.

Самые сладкие сорта моркови

Топ-3 сорта моркови по сладости хорошо добавлять в супы или делать из них сок. Также они пригодятся для салатов и даже просто в качестве перекуса.

Детская сладкая

Название сорта говорит само за себя. Он обладает средней урожайностью и повышенным содержанием сахара. Корнеплоды имеют классический морковный цвет и длину до 20 см. Сердцевина этого сорта мягкая и ее можно употреблять в сыром виде, в частности натирать в салаты.

Маэстро F-1

Ранний и стойкий сорт хорошо чувствует себя в различных климатических зонах. К тому же эта морковь отличается повышенной сопротивляемостью болезням, поэтому всегда дает хороший урожай.

Император

Эта морковь созревает поздно, но и сохраняется долго. При правильных условиях может долежать невредимой до весны даже в помещении с высокой влажностью воздуха. Сорт отличается мягкой и ароматной сердцевиной.

Как правильно выращивать морковь, чтобы она была самой вкусной

Лучше всего сеять морковь на грядке рядом с луком. Такое соседство отпугивает от корнеплода вредителей.

Высевать морковь лучше междурядьем по 25-30 см. Глубина закладывания при этом должна быть не очень большой – до 3 см.

Перед посевом семена нужно замочить. Для этого их помещают в воду комнатной температуры на 2 дня. Когда из него начнут появляться ростки, его можно закладывать в землю. Но прежде семена следует просушить. Просушенные семена, если их не выходит сразу высеять, можно некоторое время хранить в холодильнике.

В лунку, куда будет засеяна морковь, сначала нужно залить воду. После этого семена заворачивают землей и утрамбовывают ее.

Прореживают морковь, когда из земли покажутся 2-3 настоящих ростка. Расстояние между растениями должно составлять 4-5 см.

Морковь любит воду и вырастет сладкой только при достаточном увлажнении. Поэтому в засушливый период ее нужно поливать.

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