Как вырастить огурцы в кипятке: быстрый способ проращивания семян

Вырастить щедрый урожай хрустящих и вкусных огурцов достаточно легко, особенно если знать об особенностях выбранного сорта и о правильном проращивании. Не менее важно соседство – огурцы не рекомендуют сажать рядом с ароматическими травами, чесноком и помидорами.

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Опытные огородники практикуют лайфхак с кипятком. О быстром способе проращивания семян – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как замочить огурцы перед посадкой

Эксперты советуют поместить семена на 3 часа в кипяток перед тем, как высаживать в грунт. Для большего эффекта после кипятка семена замачивают в растворе марганцовки примерно на 30 минут.

Это значительно повысит урожай, а всходы появятся быстро и одновременно. Важно помнить, что замоченные таким образом семена следует положить в тканевый мешочек и охлаждать в холодильнике 2-3 дня.

Как сажать рассаду с кипятком

Подготовив несколько отдельных емкостей, наполняем их грунтом. Нагреваем кипяток и поливаем им почву перед высадкой. Затем кладем на поверхность семена, слегка вжимаем их внутрь и присыпаем землей.

Обязательно нужно покрыть емкости пленкой и поставить их в теплое сухое место. Как только увидите, что появились ростки, пленку необходимо снять.

Огородники говорят, что всходы появятся уже на четвертый день с момента посадки.

Высадка в открытый грунт

Можно сразу сажать семена в открытый грунт. Это существенно сэкономит время. В небольшие борозды глубиной около 5 см наливают кипяток в пропорции 5 л на 1 квадратный метр. После этого семена кладут в борозды и присыпают почву, слегка утрамбовывая.

Чтобы семена не замерзли, грядку накрывают пленкой, которую снимают, когда появляются ростки.

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