Какие огурцы не горчат: пять лучших сортов

Высадку огурцов в открытый грунт начинают уже в конце апреля и начале мая, в зависимости от региона и погодных условий. На развитие растения влияют многие факторы, так что от чрезмерной влаги или слишком низкой температуры огурцы могут остановиться в росте.

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Чтобы вырастить здоровый и щедрый урожай огурцов, важно выбрать правильный сорт, ведь некоторые сорта имеют водянистую структуру и горький привкус. OBOZREVATEL подобрал топ-5 видов огурцов с хорошими вкусовыми качествами.

Родос

Раннеспелый сорт "родос" – очень высокоурожайный и сравнительно устойчивый к болезням. Огурцы можно выращивать в теплицах или на грядках. Плоды вырастают сочными, насыщенными и не горькими. Средняя длина "родоса" – 10-12 см.

Сюзанна

Опытные огородники очень любят этот вид из-за нечувствительности к болезням и стойкости к вредителям. "Сюзанна" имеет сочный приятный вкус и совсем не горчит. Плоды вырастают цилиндрической формы, длиной 12-15 см и диаметром 3-4 см.

Лазурит

"Лазурит" – ранний сорт огурцов корнишонного типа. Обычно дает обильный урожай. Плоды вырастают небольшими, в среднем – 8-10 см. Мякоть сладковатая, хрустящая, без горечи. В выращивании "лазурит" неприхотлив, можно сажать в открытый грунт и в теплице.

Альгамбра

Хозяйки считают этот сорт идеальным для консервации. Огурцы произрастают до средней длины (10-12 см), не горчат и очень сочные.

Мамай

Еще один сорт огурцов корнишонного типа, имеющих тонкую зеленую кожуру и хрустящую насыщенную структуру. В общем это неприхотливый в уходе вид, устойчивый к болезням и вредителям.

Кстати, для огурцов можно подготовить очень эффективное дрожжевое удобрение. Если вовремя не принять "меры спасения" вместо вкусных и насыщенных плодов можно получить огурцы с водянистой консистенцией и неприятным горьким вкусом. Эксперты рекомендуют подкармливать огурцы специальной настойкой, которая мгновенно ускорит рост.

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