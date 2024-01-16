Как вырастить лавровые листья на подоконнике: советы

Лавровые листья – не только ароматная приправа. Его можно использовать в быту как естественный дезинсектор – насыщенный запах отпугивает тараканов.

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Лавровые листья можно вырастить и самостоятельно на подоконнике. Эта зелень очень неприхотлива, однако станет незаменимой помощницей на кухне. OBOZ.UA рассказывает о нюансах выращивания лавровых листьев.

Этап 1

Перед тем, как сеять семена в почву, нужно поместить их на 1-2 недели в холодильник. Это важно для лучшего и более быстрого прорастания. Затем, предварительно очистив семена от оболочки, следует замочить их в теплой воде на 3 дня.

Этап 2

Переходим к этапу посадки в грунт. Лучше всего подойдет субстрат для кактусов. Следует выбрать горшок с дренажными отверстиями.

Семена нужно сажать на глубину 1,5-2 см, а расстояние между семенами должно составлять 2 см.

После этого необходимо полить субстрат и накрыть его полиэтиленом. Поставьте в теплом месте, но не забывайте о регулярном проветривании. Пленку нужно снять сразу после появления первых ростков.

Этап 3

Когда сеянцы немного подрастут, и на них появятся по 2-4 листика, нужно пересаживать растение в отдельные горшки. После пересадки специалисты рекомендуют поставить емкости в темное место на 10-14 дней. Это важно для формирования и укрепления корневой системы.

И уже после этого можно ставить лавровые листья на подоконник. В уходе растение неприхотливое – достаточно регулярного полива.

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