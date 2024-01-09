Под рукой всегда будет свежая: как вырастить рукколу на подоконнике

Руккола – вкусная и полезная зелень. Ее насыщенный орехово-горчичный аромат придаст вкуса даже привычному блюду. Свежая руккола также богата витаминами В, С, А, К, Е, Т, фолиевой кислотой, магнием, селеном, железом, калием, цинком. Эту зелень часто называют природным энергетиком и иммуномодулятором.

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Руккола – неприхотливая зелень, и вырастить ее на подоконнике довольно просто. Об основных советах по выращиванию читайте в материале OBOZ.UA.

Какую емкость выбрать

Руккола будет расти даже в цветочных горшках или обычных пластиковых лотках. Однако обратите внимание, что корневая система очень быстро развивается, поэтому в небольших емкостях зелени просто не будет места. Лучше выбрать емкость высотой минимум 12 см.

В какую почву сажать

Опытные огородники советуют положить в емкость дренаж. Подойдет галька или обычные камни. Руккола лучше растет в почве с нейтральной кислотностью.

Правила посадки

Возьмите емкость, добавьте субстрат и посейте семена рукколы. Немного полейте почву, но условия не должны быть слишком влажными. Накройте пленкой рассаду и поставьте в темное место.

Где выращивать рукколу

Когда появятся первые ростки – емкость можно ставить на подоконник. Руккола – светолюбивое растение, поэтому позаботьтесь о достаточном количестве солнечного света.

Поливать зелень нужно нечасто – достаточно легкого увлажнения раз в два дня. Если руккола сошла слишком густо – побеги можно проредить для лучшего роста.

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