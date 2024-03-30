Как вырастить гигантскую капусту: секрет, о котором знают только избранные

Капуста – капризная культура, требующая оптимальных условий, достаточного увлажнения, качественной подкормки и света. В сети есть множество советов по выращиванию этого питательного овоща, но не все они эффективны.

OBOZ.UA рассказывает о действенном лайфхаке, что поможет собрать богатый урожай. Опытные огородники говорят, что капуста вырастет большая и крепкая.

Как улучшить урожай капусты

Эксперты советуют обрывать нижние листья капусты. В первую очередь это нужно для предотвращения развития болезней.

Нижние листья обычно контактируют с почвой, на которой могут содержаться патогены, грибковые споры и болезнетворные микроорганизмы. Таким образом, при удалении листьев снижается риск заражения инфекциями.

Указанный лайфхак также поможет уберечь капусту от улиток, которые любят лакомиться сочными листьями.

Еще одно преимущество состоит в стимуляции роста. Есть версия, что обрывание нижних листьев способствует активному и качественному росту. При этом энергия растения не будет тратиться на поддержание лишнего слоя, и куст сможет направить больше своих ресурсов на рост и развитие верхних частей.

Согласно одной версии, обрывание нижнего слоя оптимизирует рост и улучшает урожай. Но есть и другая теория: некоторые специалисты говорят, что при удалении листьев из капусты убирается и часть питательных веществ, которые растение использует при формировании кочанов.

Обрывать нижний слой или нет – решать вам. Если вы решили оборвать, делайте это очень осторожно, чтобы не повредить стебли и верхние части растения.

Важно также соблюдать правила севооборота. Лучше не высаживать капусту на грядке, где раньше рос картофель, ведь клубни убирают из почвы полезные вещества. После которых еще культур нельзя сажать – читайте в материале.

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