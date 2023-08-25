Чем подкормить капусту в августе и стоит ли поливать в сентябре: правила хороших огородников

Белокочанная капуста, как известно, очень любит влагу. Соблюдение оптимального графика полива будет способствовать качественному и щедрому урожаю.

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При недостатке влаги капуста начнет увядать и сбрасывать листья, но и чрезмерная влага не пойдет на пользу. Чем подкормить капусту в августе и стоит поливать ее в сентябре – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как правильно поливать капусту в конце сезона

Капусте требуется много воды на стадии формирования кочанов. Среднеспелые сорта формируются в июле, позднеспелые – в августе и начале сентября. Однако не следует прекращать полив даже в начале сентября.

Учитывать нужно погодные условия. При отсутствии осадков поливать капусту необходимо не чаще одного раза в 2-3 дня. Расчет простой: берем 2 ведра воды на 1 квадратный метр грядки.

Слишком холодная вода вызовет стресс у растения. Температура должна быть в среднем 20 °C.

Когда прекращать полив

За 2-3 недели до уборки урожая полив нужно прекратить. Тщательно осмотрите кочаны – если они плотные, вода может привести к растрескиванию.

Чем подкормить капусту

В конце августа капуста также нуждается в подкормке. Самый простой способ – просто разбрасать компост на грядке и щедро полить почву.

Можно использовать магазинное комплексное удобрение. Раствор следует готовить в соответствии с инструкцией, а поливать из расчета 10 литров на 1 квадратный метр.

Подкормку в конце августа и в сентябре желательно проводить еженедельно.

Важно также соблюдать правила севооборота. Опытные огородники не советуют высаживать капусту на грядке, где раньше рос картофель, ведь клубни забирают из почвы почти все питательные вещества, а капусте на следующий год ничего и не останется. После каких еще культур нельзя сажать капусту – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем разделать капусту, чтобы не было дыр на листьях.

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