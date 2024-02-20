Как вырастить дома экзотический перец халапеньо: советы

Халапеньо – это один из самых популярных сортов острого перца, родом из Мексики. Он обладает насыщенным зеленым цветом, приятным ароматом и острым вкусом, который делает его незаменимым ингредиентом для многих блюд.

Хотя халапеньо родом из теплого климата, его вполне возможно вырастить дома, даже если у вас нет дачи или огорода. О том, как это сделать, рассказали Нomes and Gardens.

Перец халапеньо и другие виды перца чили или болгарского перца – отличные варианты овощей для выращивания в горшках.

Посев семян

Халапеньо имеет длительный вегетационный период, поэтому идеальное время для посева с января по март.

Вы можете собрать семена из халапеньо, купленных в магазине, чтобы посеять дома. Для этого соскребите их из зрелого перца чили и высушите на воздухе в течение нескольких дней.

Затем следует замочить семена в теплой воде на восемь часов, а после этого положить в небольшой контейнер на компост, добавить легкое покрытие грунта и полить водой. Это растение любит тепло, поэтому вы можете поставить горшок на батарею или коврик с подогревом.

Посадка в горшок

Семена должны прорасти в течение 14 дней. После этого нужно пересадить халапеньо в большой горшок емкостью 15-19 литров.

Эксперты рекомендуют высаживать только один перец халапеньо на горшок, поскольку ему нужно много места для роста в течение сезона.

После пересадки поставьте растение в солнечное место.

Уход

Перец халапеньо требует много полива и подкормки, однако следует не переусердствовать и не затопить растение. Не стоит давать почве пересохнуть, однако если вы замечаете увядшие листья, вероятно, вы используете слишком много воды.

Почва в горшках должна снабжать всеми питательными веществами в течение первых шести недель, поэтому не забывайте регулярно подкармливать перец удобрением. Когда растения начинают давать цветы и плоды, рекомендуется перейти на удобрение с меньшим содержанием азота.

Сбор урожая

Перец халапеньо можно будет собирать с середины лета, когда плоды достигнут не менее 7-8 сантиметров в длину.

Не тяните за плоды и не отрывайте их, чтобы не повредить ни перец, ни растение. Лучше отрезать урожай острым ножом или секатором.

Также собирайте плоды регулярно, поскольку это побуждает растение давать больше перца.

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