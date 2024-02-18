Как спасти рассаду: универсальная подкормка, которую может сделать каждый

Скоро весна, тоесть идеальное время, чтобы пересаживать рассаду в открытый грунт совсем близко. Но не всегда все идет гладко. К сожалению, никто не застрахован от того, что иногда рассада становится вялой, теряет цвет и начинает увядать.

Однако есть универсальный и очень простой метод подкормки, который спасет ваши растения. OBOZ.UA подготовил рецепт домашнего и невероятно действенного удобрения.

Хорошая крепкая рассада – это первый шаг к получению обильного и вкусного урожая. Важной частью ухода за ней является подкормка удобрениями, однако для выращивания полезных экологически чистых домашних овощей обычно не хочется использовать химию.

К счастью, опытные садоводы рекомендуют готовить подкормку, в том числе для рассады перца, капусты и помидоров, всего из трех ингредиентов, которые можно купить в аптеке или даже найти самостоятельно.

Крапива

Это растение содержит фосфор, калий и другие микроэлементы, необходимые для роста и укрепления корневой системы, а также немало азота, в котором растение особенно нуждается на начальных этапах роста и развития.

Чистотел

Для того чтобы рассада помидоров, капусты и перца развилась и дала хороший урожай, ей нужно достаточное количество йода. Поэтому чистотел является необходимой составляющей домашнего удобрения, ведь в нем есть йод в сверхбольшом количестве.

Одуванчик

Одуванчики содержат в себе большое количество минеральных веществ, которые помогут укрепить иммунитет рассады и защитить ее от вредителей.

Для того чтобы приготовить удобрение, возьмите крапиву, чистотел и одуванчик в пропорциях 2:1:1, залейте травы кипятком и дайте смеси настояться в течение около двух часов. Далее нужно разбавить крепкий отвар чистой водой комнатной температуры в пропорции 1:5 и раз в неделю поливать этой жидкостью рассаду.

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