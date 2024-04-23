Как вырастить дома брюссельскую капусту: все секреты дачников

Брюссельская капуста – подлинный источник полезных веществ. Она содержит витамины С и К, фолиевую кислоту, калий и магний. Многие считают, что вырастить брюссельскую капусту на грядке сложнее белокачанной. На самом деле все просто – стоит только следовать основным советам.

OBOZ.UA рассказывает, как вырастить дома брюссельскую капусту. Прежде всего следует выбрать правильную дату и место посадки.

Когда сеять капусту

Сеять брюссельскую капусту можно, когда почва нагреется до 10-12 °C. Лучше выбирать солнечные места без сквозняков и хорошо дренированные почвы.

Есть два способа выращивания: можно посеять семена непосредственно в почву или начать с рассады. Рассаду можно переносить на открытые грядки через несколько недель прорастания. Ее углубляют на глубину около 1 см, соблюдая интервалы между растениями около 45 см.

Как ухаживать за капустой

Брюссельская капуста любит воду, поэтому следует позаботиться о дополнительном увлажнении, особенно в засушливые периоды. Однако избыточный полив может привести к заболочению грядки и появлению корневой гнили. Оптимальным решением будет организация капельного полива.

Следует также регулярно пропалывать грядки и удалять сорняки, чтобы предотвратить конкуренцию за питательные вещества.

В качестве дополнительной подкормки следует выбрать удобрения, насыщенные фосфором, калием и азотом.

Когда собирать урожай

Через 3-4 месяца после посева можно убирать урожай капусты. Сроки зависят от сорта растения и условий выращивания. При сборе нужно осторожно отрывать кочаны, чтобы не повредить стебли и листья.

Хранить урожай можно в холодильнике – в пластиковом контейнере или даже в пакете. Лучше употребить капусту в течение нескольких недель.

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