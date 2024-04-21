Как закалить рассаду перед высадкой: советы опытных огородников

С наступлением теплого времени года приходит и пора высадки рассады в открытый грунт. Однако нельзя резко без подготовки отправлять растения в суровые уличные условия, ведь они могут этого не пережить.

Закаливание рассады – важный этап, который поможет ей адаптироваться к новым условиям. Как правильно подготовить растения перед высадкой на грядку, рассказал Agro Market.

Украинский климат в большинстве регионов не позволяет выращивать культуры от и до в открытом грунте. Поэтому многие огородники пользуются рассадным методом, однако все равно рано или поздно растения придется высаживать в новые условия. Главное сделать это правильно, чтобы неблагоприятная окружающая среда не испортила будущий урожай.

Когда начинать закаливание растений

Приблизительно за 10-15 дней до высадки саженцев в открытый грунт нужно начать закалять рассаду. В этот момент, например, у томатов должно быть уже 4-6 настоящих листа, а у огурцов по 2-3. У других растений, в частности, декоративных этот показатель может отличаться.

Теплолюбивые культуры можно начинать закаливать при температуре воздуха 12-14 градусов, а холодостойкие – 8-10 градусов.

Как закалять рассаду

Возьмите рассаду и начните ненадолго выносить ее во двор. С каждым разом увеличивайте время нахождения растений на свежем воздухе на 1-3 часа.

Сначала не следует ставить рассаду туда, где на нее будут попадать прямые солнечные лучи. Лучше поместите ее в тень деревьев или сделайте укрытие от солнца из подручных материалов.

В конце процесса закаливания растения можно оставлять на улице на целый день.

После того как они переночуют на открытом воздухе 2-3 раза, их можно высаживать в открытый грунт.

Если вы выращиваете рассаду в теплице или парнике, то ее можно закалять прямо там, открывая дверь на проветривание.

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