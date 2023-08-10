Как улучшить почву: лучшие органические средства для дачников

Истощенная почва в конце лета требует особого ухода. При недостаточном количестве полезных микроэлементов, качество и количество урожая на следующий год может существенно снизиться. Важно соблюдать правила севооборота и регулярно подпитывать грядку органическими удобрениями.

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Опытные огородники определяют показатель плодородия по количеству перегноя и других компонентов. OBOZREVATEL собрал эффективные советы по улучшению качества почвы.

Древесный уголь

Древесный уголь характеризуется водопроницаемостью. Его применяют для очистки, разрыхления, улучшения качества почвы и даже в антисептических целях. На 12 л воды специалисты советуют взять 1 кг угля.

Торф

Торф содержит много питательных веществ. Субстрат используют для ускорения созревания овощей и пропитки почвы питательными веществами, перегнившими остатками растительного и животного происхождения.

Мох-сфагнум

Мох-сфагнум повышает воздухопроницаемость и способствует равномерному увлажнению. Он содержит клетчатку, минеральные соли, белковые вещества и сфагнол, оказывает бактерицидное и гигроскопическое действие, препятствует загниванию корней.

Кокосовый субстрат

Кокосовый субстрат полезен в качестве подкормки для почвы, ведь содержит кальций и калий. Он повышает воздухопроницаемость и впитывает излишнюю влагу.

Сапропель

Сапропель – это отложение перегнивших остатков растительного и животного происхождения. Их рекомендуют использовать для стимуляции роста и насыщения почвы органикой.

Кстати, огородники издавна использовали посевные календари, чтобы определить благоприятное время посадки и сбора урожая. Почему в период новолуния нельзя вносить удобрения и когда лучше не выкапывать из грядки урожай – читайте в материале.

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