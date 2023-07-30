Как пересаживать клубнику осенью: урожай будет гораздо больше

У хорошего хозяина подготовка к урожаю начинается с осени предыдущего года. Напрямую это касается и такой замечательной ягоды, как клубника. На этот сезон приходится ее пересадка.

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OBOZREVATEL рассказывает, как сделать это правильно. В таком случае следующий урожай ягоды будет поразительным. Для процедуры пересадки годятся только молодые кусты. Старые растения после переезда могут прекратить плодоносить.

Как подготовиться к пересадке клубники

Подготовка к пересадке клубники начинается примерно за месяц. Первым этапом должна стать подготовка почвы. Грядку нужно перекопать и обогатить землю удобрением. Подойдет как универсальное удобрение для огорода, так и органическая подкормка.

Важно также учесть, какое растение выращивалось на грядке, куда "переезжает" клубника. От правильного чередования культур также во многом зависит их урожайность. Так хорошими предшественниками для клубники являются петрушка и чеснок. А вот на месте томатов, картофеля или капусты она будет расти хуже и может заразиться вертициллезом.

Также переносить клубнику нужно в предварительно разрыхленную почву. Для этого грядку нужно обработать граблями и хорошо разровнять. А сформировать ровные рядки поможет натянутая вдоль участка веревка.

Как правильно пересадить клубнику

На новое место следует переносить растения, размноженные отводками или делением куста. Лучше брать те, которые были недавно выкопаны и имеют ком земли со старого места на корнях. Для этого перед выкапыванием грядки как следует поливают. Слишком длинные корни можно немного подрезать перед посадкой.

Рассаживать кусты можно двустворчатым и трехстворчатым методом. Различаются они расстоянием между грядками. В обоих случаях рядки должны быть на расстоянии 40 см друг от друга, а кусты в рядке – 30 см. При двустворчатой рассадке расстояние между грядками составляет 80 см, при трехстворчатом – 120 см. В любом случае средняя часть куста клубники должна оставаться на уровне земли.

Если вы сажаете рядом разные сорта клубники, следите, чтобы они были на отдалении друг от друга. Это поможет избежать переопыления, которое часто бывает неудачным.

Также непосредственно перед высадкой неплохо будет произвести закаливание растений. Для этого кустики нужно опустить на 15 минут в горячую воду, а затем еще на 15 минут в холодную.

Идеальная погода для пересадки клубники – дождливая. Также хорошо выбирать для процедуры вечернее время. Это позволит сохранить влагу у корней растения и удержать целым прикорневой земляной ком. Оптимальное время для этого – начало осени, пока земля еще теплая, не позднее чем за месяц до начала заморозков. Также можно пересаживать ягоду весной и летом.

Когда работы будут закончены, почву с клубникой нужно замульчевать. Для этого подойдут, например, солома или трава. Утеплить землю на зиму можно также опавшей листвой.

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