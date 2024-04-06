Как убрать весь дом за один день: действенный метод

Наступила весна – время большой уборки после долгой и темной зимы. Но перспектива посвятить несколько дней тщательному вычищению грязи из каждого уголка радует не всех. Многим из нас хотелось бы избавиться от этих обязанностей как можно скорее, желательно вообще за один день.

И эксперты по чистоте утверждают, что это желание совсем не утопично, даже если вы владелец или владелица достаточно большого дома. OBOZ.UA рассказывает о методе, который поможет убрать все в течение всего одного дня. Поэтому вместо того, чтобы искать скважины в своем графике для разрозненных задач, выделите день и приготовьте все необходимое для наведения чистоты. Проснуться придется хотя бы в 8 утра, чтобы успеть позавтракать и подойти к началу работ в полной готовности. Далее следуйте приведенному ниже графику.

9:00 – ванная и туалет

Чтобы вам было легче наводить чистоту в санузле, вынесите все хранящиеся там вещи и декор – максимально освободите рабочее пространство для себя. Далее распылите на ванну, умывальник и унитаз пенящееся средство. Пока пена будет пускать пузыри, а средство работать, соберите мусор с пола и помойте его, протрите шкафы и ящики, помойте зеркала. Далее протрите от пены, почистите и сполосните сантехнику. И напоследок соберите пыль со светильников. Верните все предметы на их места.

10:00 – гостиная

Убирать гостиную начните с вытирания пыли во всех самых загрязненных местах – на верхних полках и на шкафах. Затем отполируйте мебель и пропылесосьте кресла и диваны. Если есть пароочиститель, обработайте им обивку и подушки. Не забудьте отодвинуть диван и тщательно под ним убрать пылесосом.

Следующим шагом помойте окна, зеркала и витрины в мебели, снимите пыль со всех светильников и замените перегоревшие лампочки. Напоследок позаботьтесь о поле – пройдитесь по нему пылесосом и влажной шваброй.

11:00 – кухня

Кухню можно назвать сердцем любого дома, поэтому для приведения ее в порядок понадобится больше времени – выделите на нее не один час, а два. Как и в ванной, начните с того, что освободите шкафы, ящики и полки кладовой. Сложите все на столешницу или перенесите в другое место. Начните уборку с удаления пыли и мытья полок. Двигайтесь сверху вниз.

После того как вы очистите свои шкафы, уделите необходимое внимание столешницам и варочным поверхностям. Обезжиривающим средством почистите фасады холодильника и другой техники, обработайте обезжиривателем плиту, духовку и микроволновку. Напоследок позаботьтесь о мойке и поле, а также разложите все по местам.

13:00 – спальни

В зависимости от того, сколько у вас спален этот этап может занять меньше или больше времени, но в среднем на него тоже требуется два часа. По знакомому алгоритму начните с удаления пыли на высоких поверхностях и в труднодоступных местах. Постепенно двигайтесь вниз. Затем тщательно пропылесосьте все помещения, отодвинув всю мебель, которую возможно. Поскольку в спальне вы проводите едва ли не больше всего времени, желательно использовать прибор с HEPA-фильтром для удаления не только грязи, но и аллергенов.

Замените постель и все покрывала на кроватях. Тщательно обработайте пылесосом или пароочистителем матрас. Далее тщательно помойте пол. Напоследок позаботьтесь об окнах и зеркалах и очистите светильники.

15:00 – коридоры, двери и лестницы

Места общего пользования как правило в доме самые грязные. Поэтому им нужно особое внимание. Почистите от пыли все осветительные приборы и при необходимости замените лампочки, прежде чем начинать вытирать пыль. Далее пройдитесь тряпкой для пыли сверху вниз, протрите стены и плинтусы, тщательно пропылесосьте коврики.

Непременно позаботьтесь о таких горячих точках, как дверные ручки, выключатели, перила лестницы и т.д. – их нужно продезинфицировать. Напоследок помойте пол.

16:00 – завершающие штрихи

Как только вы завершите с уборкой всех помещений, еще раз пройдитесь по ним, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли. Присмотритесь к окнам и зеркалам – не осталось ли на них разводов, смахните с полок остатки пыли и убедитесь, что все лежит на своих местах.

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