Как надолго избавиться от пыли дома: 10 правил уборки, которые все изменят

Пыль – это не просто неприятность, это еще и угроза для нашего здоровья. Она может вызвать аллергию, респираторные заболевания и другие проблемы, поэтому важно регулярно убирать ее.

К несчастью, не существует лайфхака, который позволит навсегда избавиться от пыли, но есть советы, следуя которым можно значительно снизить ее количество. Ими поделилось издание honey.

Влажная уборка

Когда вы вытираете пыль сухой тканью или просто смахиваете ее щеткой, то она никуда не исчезает, а просто падает на пол или на другие поверхности. Лучше регулярно убирайте частицы пыли с помощью влажной тряпки или салфетки из микрофибры.

Животные

Наши пушистые друзья являются одним из основных источников пыли, перхоти и шерсти в наших домах. Поэтому за ними нужно регулярно ухаживать, то есть вычесывать.

Однако, не стоит это делать на диване или на кухне, ведь это будет только способствовать накоплению пыли. Лучше ухаживайте за своими собаками или котами в ванной. Там будет гораздо легче избавиться от пыли и шерсти.

Если вы живете в частном доме, то можно делать это на улице, чтобы вообще избежать излишней уборки.

Правильные средства для эффективной очистки

Если вы хотите уменьшить пыль в своем доме, вам понадобится не только влажная тряпка, но и пылесос, и бутылка со сжатым воздухом, чтобы очистить технику и труднодоступные места от пыли.

Также можно смочить тряпку не просто в воде, а в специальной смеси, которая будет лучше притягивать к себе частички пыли. Для ее приготовления вам понадобится одна столовая ложка стирального порошка, одна столовая ложка нашатырного спирта, две столовые ложки льняного масла и литр теплой воды.

Намочите ткань этим раствором, отожмите ее и оставьте высыхать перед использованием.

Свечи

Если вы любите, когда у вас дома приятно пахнет, но не хотите страдать от пыли, то стоит найти альтернативу ароматическим свечам. Отказ от них поможет снизить количество частиц сажи в вашем доме.

Минимализм

Куча декора и безделушек в вашем доме, конечно, не создают пыль, но очень хорошо ее накапливают. Чем меньше беспорядка, тем легче вам будет избавляться от пыли.

Простыни

Отсутствие регулярной смены простыней может способствовать появлению пыли из-за того, что на ткани впоследствии накапливается немало частиц человеческой кожи. Кроме того, в несвежем постельном белье могут завестись пылевые клещи.

Менять постельное белье следует еженедельно.

Шторы

Тканевые шторы, как известно, тяжело чистить, потому они являются магнитом для пыли. Лучше просто заменить эти пылесборники на жалюзи или рулонные шторы.

Ковер

Даже если регулярно пылесосить ковер, в нем все равно останется пыль, шерсть домашних животных и прочие загрязнения. Потому наилучшим решением будет выбросить этот элемент интерьера.

Воздухоочиститель

Воздухоочистители собирают частицы пыли и загрязняющие вещества из воздуха в вашем доме. Это позволит вам проводить влажную уборку значительно реже.

Комнатные растения

Все, что у вас дома, обязательно имеет по крайней мере тонкий слой пыли, и ваши растения не являются исключением. Протирать каждый листик может быть очень не простой и утомительной задачей, поэтому вы можете воспользоваться феном и сдуть пылинки холодным воздухом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отчистить пригоревшую сковородку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.