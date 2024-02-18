Как начать весеннюю уборку уже сейчас: 7 первых шагов

Весной все начинает возрождаться, обновляться и это должно относиться не только к природе, но и к вашему дому. После долгой зимы пора избавиться от грязи, пыли и ненужных вещей, чтобы сделать ваше пространство свежим, чистым и комфортным.

Весенняя уборка – это своеобразный ритуал, поэтому она требует больше усилий, чем обычная. Чтобы вы не потеряли сознание перед большим списком дел и знали с чего начать, Тomsguide поделились семью первыми шагами на пути к безупречному жилищу.

Уберите весь хлам

Начните с тщательного осмотра вашего дома. Соберитесь с мыслями и примите решение, что вам действительно нужно, а какие вещи только занимают лишнее место. Выбросьте, подарите или отдайте на благотворительность все, чем вы не пользуетесь.

Приведите в порядок то, что осталось, чтобы знать какие вещи у вас есть, а какие возможно надо докупить.

Используйте соду

Абразивная текстура соды делает ее идеальной для удаления грязи. Пищевая сода – это универсальное и безопасное средство чистки. В отличие от специальных моющих средств и химии оно нетоксично и может пригодиться во многих местах.

Помойте стены

Вам понадобится моющее средство для посуды, теплая вода и тряпка из микрофибры, чтобы удалить пыль, жир и грязь из стен в вашем доме.

Убедитесь, что ткань не слишком влажная, чтобы не испортить покрытие. А для бумажных обоев вообще воду лучше не использовать. Вы можете нанести на микрофибровую салфетку дезинфицирующее средство вместо моющего для посуды и воды.

Поменяйте постельное белье

Смена постельного белья, вероятно, является частью вашей обычной уборки. Когда же дело доходит до весенней уборки, необходимо выполнить более глубокую очистку. Следует постирать все дополнительные подушки, покрывала и непосредственно одеяло и подушку, с которыми вы спите.

Если у вас хорошая погода, не помешает проветрить все постельное белье на улице или открыть окна и позволить свежему воздуху циркулировать в доме.

Купите лимоны

Если вас поражают универсальные свойства пищевой соды, попробуйте использовать в быту и лимоны. Несмотря на то, что лимоны кислые, они далеко не так агрессивны, как некоторые химические вещества, содержащиеся в моющих средствах.

Вы можете очистить известковый налет и жир с помощью цитрусовых. Они также отлично работают, как освежитель воздуха. Для этого стоит только вскипятить лимонную воду на плите.

Используйте сменные насадки для пылесоса

Во время весенней уборки используйте все свои пылесосные насадки, чтобы добраться до всех неудобных и труднодоступных частей вашего дома.

У вас может быть удлинитель шланга, маленькая пыльная щетка или даже щетка для обивки, которой вы никогда не пользовались. Сейчас самое время попробовать.

Подготовьте садовую мебель

Процесс весенней уборки не обязательно заканчивается внутри вашего дома. Учитывая, что потепление не за горами, стоит подготовить вашу уличную мебель, чтобы в любой момент иметь возможность посидеть с чашечкой кофе на весеннем солнышке.

Чтобы очистить их от любой грязи, паутины и остатков плохой погоды, достаточно использовать только щетку, мыльный раствор и садовый шланг.

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