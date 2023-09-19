Как убрать ржавчину с помощью лимона: гениальный лайфхак

На сантехнике появляется ржавчина из-за повышенной влажности и не своевременной уборки. Ускоряет этот процесс и жесткая вода. Это может не только испортить внешний вид сантехники, но и привести к ее неисправности.

Избавиться от неприятного налета можно с помощью натурального ингредиента, не используя агрессивные химические средства. OBOZREVATEL поможет быстро справиться с этим.

Для этого вам понадобится один лимон среднего размера. Измельчите его в блендере вместе с кожурой, чтобы образовалась однородная масса. Затем разлейте смесь в две емкости.

В одну емкость окуните губку, чтобы она хорошо просочилась, а в другую – добавьте две столовые ложки порошка для чистки зубов. Тщательно перемешайте все, чтобы получилась однородная масса.

Видео дня

Обработайте полученной пастой необходимые участки и оставьте на один час. Затем извлеките губку и хорошо протрите все поверхности. После этого промойте тряпку и снова все протрите, чтобы избавиться от остатков смеси.

Лимон удалит не только стойкие пятна, но и избавится от неприятного запаха.

Также в борьбе с ржавчиной поможет белый уксус и смесь пищевой соды и перекись водорода.

Белый уксус

Уксус нанесите на сантехнику и оставьте на несколько часов. Затем вымойте унитаз щеткой и смойте водой.

Сода и перекись водорода

Смешайте ингредиенты в соотношении один к одному, чтобы получилась густая паста. Нанесите смесь на пятна и оставьте как минимум на один час. Все протрите щеткой или тряпкой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простой способ, который поможет избавиться от ржавчины на любой поверхности.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.