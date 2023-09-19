Как убрать ржавчину с помощью лимона: гениальный лайфхак
На сантехнике появляется ржавчина из-за повышенной влажности и не своевременной уборки. Ускоряет этот процесс и жесткая вода. Это может не только испортить внешний вид сантехники, но и привести к ее неисправности.
Избавиться от неприятного налета можно с помощью натурального ингредиента, не используя агрессивные химические средства. OBOZREVATEL поможет быстро справиться с этим.
Для этого вам понадобится один лимон среднего размера. Измельчите его в блендере вместе с кожурой, чтобы образовалась однородная масса. Затем разлейте смесь в две емкости.
В одну емкость окуните губку, чтобы она хорошо просочилась, а в другую – добавьте две столовые ложки порошка для чистки зубов. Тщательно перемешайте все, чтобы получилась однородная масса.
Обработайте полученной пастой необходимые участки и оставьте на один час. Затем извлеките губку и хорошо протрите все поверхности. После этого промойте тряпку и снова все протрите, чтобы избавиться от остатков смеси.
Лимон удалит не только стойкие пятна, но и избавится от неприятного запаха.
Также в борьбе с ржавчиной поможет белый уксус и смесь пищевой соды и перекись водорода.
Белый уксус
Уксус нанесите на сантехнику и оставьте на несколько часов. Затем вымойте унитаз щеткой и смойте водой.
Сода и перекись водорода
Смешайте ингредиенты в соотношении один к одному, чтобы получилась густая паста. Нанесите смесь на пятна и оставьте как минимум на один час. Все протрите щеткой или тряпкой.
Ранее OBOZREVATEL публиковал простой способ, который поможет избавиться от ржавчины на любой поверхности.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.