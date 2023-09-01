Как избавиться от ржавчины в унитазе: самые эффективные способы
В унитазе часто появляются желтые пятна и ржавчина из-за плохого качества воды. Химические средства не всегда могут справиться со стойкой грязью.
Но OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут быстро удалить налет. Вам не придется тратить деньги на дорогие средства, а натуральные ингредиенты, которые есть в каждом доме, не оставят и следа от нежелательных пятен.
Перед тем, как начать чистить унитаз, обязательно наденьте резиновые перчатки, чтобы микробы не попали на кожу.
Лимонный сок и соль
Лимон – это природный отбеливатель, который поможет вернуть белый цвет и очистит унитаз от пятен. Для этого смешайте ингредиенты в соотношении один к одному, чтобы получилась густая паста. Нанесите смесь на нужные участки и оставьте на час. Затем тщательно все протрите щеткой и смойте водой.
Белый уксус
Уксус – незаменимый помощник в уборке каждой хозяйки. Раствор нанесите на ржавчину, оставьте на несколько часов и вымойте унитаз щеткой.
Пищевая сода и перекись водорода
Смешайте ингредиенты в соотношении один к одному, чтобы получилась густая паста. Нанесите смесь на пятна и оставьте как минимум на час. Все протрите щеткой или тряпкой и промойте водой.
Марганцовка
Это вещество, получаемое после окисления марганцевой руды, его используют в медицине. Если у вас есть такая смесь, смешайте ее с водой до образования густой пасты. Нанесите на унитаз, подождите 30 минут и тщательно промойте.
Нашатырь и перекись
Смешайте ингредиенты в соотношении 1:20 и нанесите раствор на загрязненные участки. Через 30 минут очистите унитаз щеткой и смойте водой. Обязательно проветрите помещение, потому что нашатырный спирт имеет резкий запах.
Ранее OBOZREVATEL публиковал идеальное средство для уборки, которое поможет очистить унитаз до блеска.
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