Как избавиться от ржавчины на любой поверхности: простой трюк

Ржавчину надо удалять вовремя. Из-за излишней влажности происходит процесс окисления металлов. Это, в свою очередь, может привести к необратимым повреждениям.

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Весной, извлекая инструменты из сараев, гаражей или подвалов, вы можете обнаружить, что они полностью покрылись ржавчиной. Влажность беспощадна к любым поверхностям, а особенно к металлам. Есть несколько простых, эффективных и дешевых способов избавиться от ржавчины. Детальнее рассказало издание Sante plus.

Перекись водорода, лимонная кислота и соль

В емкость с водой следует налить 300 мл перекиси водорода, добавить 80 г лимонной кислоты и 15 г соли. Соль должна хорошо растворится, поэтому тщательно смешайте ингредиенты.

Опускаем ржавый предмет в раствор и ждем несколько часов. Вы можете заметить, что раствор темнеет и начинает пениться. Это доказательство того, что ржавчина отходит.

Эксперты говорят, что реакция произойдет, когда температура раствора достигнет примерно 60 °C.

Остатки ржавчины следует очистить содой, смешав ее до пастообразного состояния с водой. Ржавый предмет протирают щеткой.

Белый уксус

Уксусная кислота достаточно сильна, чтобы удалить ржавчину. Нужно просто погрузить грязную вещь в уксус.

Также в уксус можно добавить соль и нанести смесь на ржавчину. Немного подождите, чтобы кислота начала действовать. Затем аккуратно потрите губкой, промойте и высушите. Всегда хорошо промывайте после того, как ржавчина растворится, поскольку остатки уксуса могут повредить металл.

Сода

Сода также является очень эффективным очистительным и отбеливающим средством. Она обладает выраженными антикоррозионными свойствами. Сделайте пасту, смешав пищевую соду с водой. Паста должна получиться достаточно густой. Оставьте соду на ржавой поверхности некоторое время, затем протрите щеткой.

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