Как убрать мох на дворовой плитке: эффективное средство

Мох – это споровое растение, не имеющее корней, поэтому оно способно приживаться почти на любом затененном и влажном участке. Благодаря своей стойкости и приспособленности он может прорасти в швах тротуарной плитки, что испортит вид вашего двора.

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Если вы столкнулись с этой проблемой, то следует правильно и быстро с ней бороться, чтобы не повредить брусчатку. OBOZREVATEL нашел эффективный способ, который поможет справиться с этим.

Мох нужно удалять сразу после того, как вы увидели, что он начал расти. Потому что влажная погода, особенно осенью, только ускорит его развитие и тогда избавиться от него будет гораздо труднее.

Вам может показаться, что высокое давление воды поможет смыть мох и другие сорняки, но таким способом вы можете повредить плитку, поэтому лучше не рисковать.

Чтобы избавиться от нежелательного растения, используйте обычный стиральный порошок. Насыпьте смесь на нужные места и полейте водой. Оставьте так на ночь, а с утра все смойте. Химический состав порошка ослабит мох, поэтому вы легко сможете его удалить.

Также от мха можно избавиться с помощью пищевой соды или белого уксуса.

Для этого посыпьте содой растение и оставьте на сутки. Затем удалите мох из брусчатки. Используйте этот метод только в сухую погоду.

Белый уксус смешайте с водой в соотношении один к одному и распылите на нужные места. Оставьте раствор на несколько часов, а затем удалите растение из брусчатки. Делать это лучше в солнечные дни.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт народного действенного средства, которое поможет вывести сорняк на огороде и в саду.

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