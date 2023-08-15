Как избавиться от мха на тротуарной плитке: эффективные способы

Мох может появиться на тротуарной плитке, и это придаст вашему двору неопрятный вид. Растение не имеет корней, преимущественно растет во влажной среде и легко приспосабливается к любым условиям.

Видео дня

Мох может даже быть опасным для жизни из-за своей гладкости и мягкости, потому что на нем можно легко поскользнуться и упасть. OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут избавиться от нежелательного растения в своем дворе.

Чтобы не покупать дорогостоящие химические средства, можно использовать натуральные ингредиенты.

Для начала необходимо подготовить участок к обработке мха. Освободите территорию от мебели и других предметов, если они есть. Избавьтесь от мусора, подметая двор и дальше можно начинать борьбу с растением.

Пищевая сода

Эта смесь точно есть в каждом доме, потому что это незаменимый помощник в уборке. Сода также эффективно справится с мхом. Для этого просто посыпьте порошком необходимые участки и оставьте на сутки.

Затем удалите растение из брусчатки. Благодаря абразивному свойству соды, можно быстро справиться с проблемой. Но использовать такой метод следует в сухую погоду.

Белый уксус

Это еще один доступный ингредиент, которым можно избавиться от мха. Разведите уксус с водой в соотношении один к одному и распылите на растение. Оставьте раствор на несколько часов, а затем удалите растение из брусчатки. Делать это лучше в солнечные дни.

Кипяток

Если на вашем дворе мало мха, то кипяток может помочь с ним справиться. Полейте кипятком необходимые места и оставьте на 3-4 часа, затем очистите плитку от надоедливого растения и наслаждайтесь хорошим видом своего двора.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт народного действенного средства, которое поможет вывести сорняк.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.