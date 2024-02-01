Как убрать масляные пятна на кирпиче: советы для владельцев частных домов

Пятна на кирпиче сильно портят эстетику дома и приусадебного участка. Казалось бы, стойкие масляные загрязнения на тротуарной плитке или кирпиче удалить очень трудно.

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Эксперты успокаивают – пригодятся как подручные ингредиенты, так и профессиональные средства. Чем оттереть самый сложный тип пятен, рассказало издание Express.

Специалисты Terraform Driveways советуют попробовать бытовые средства, например стиральный порошок. Он лучше подходит для удаления масляных пятен, поскольку содержит поверхностно-активные вещества и часто имеет щелочной состав.

Масло гидрофобное, поэтому поверхностно-активные компоненты порошка, смешиваясь с водой, эффективно растворяют массные загрязнения.

Возьмите несколько ложек порошка, добавьте теплой воды, чтобы образовалась пастообразная смесь и нанесите ее на масляное пятно. Оставьте на 30 минут, затем потрите жесткой проволочной или нейлоновой щеткой, чтобы удалить остатки.

Пригодится и жидкий стиральный порошок. Просто налейте раствор прямо на пятно и очистите грубой щеткой. Остатки моющего средства лучше смыть с помощью шланга.

Пищевая сода – второй основной продукт домашнего обихода, который эксперты рекомендуют использовать для самых сложных пятен. Сода обладает "ультраасорбирующими" свойствами, поэтому этот метод окажется более эффективным для свежих утечек масла на кирпичные и бетонные поверхности.

Добавьте к соде немного воды и нанесите густую пастообразную смесь на пятно. Оставьте на час или лучше на ночь, а затем потрите жесткой щеткой, смоченной в воде и средстве для мытья посуды.

Кстати, на тротуарной плитке часто появляется мох. Это растение любит влажную среду и может доставлять немало хлопот. Как подготовить участок к уборке и какие средства помогут избавиться от мха – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем можно отмыть тротуарную плитку во дворе.

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