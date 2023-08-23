Как отмыть тротуарную плитку во дворе: самый простой способ

Без регулярной мойки тротуарная плитка во дворе быстро потеряет привлекательный внешний вид. Нежелательную растительность между плитами следует удалять сразу, чтобы не допустить ее укоренения в стыки. Обычное вырывание сорняков не всегда эффективно – не факт, что вытянется весь корень, поэтому можно использовать специальные растворы.

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После удаления излишней растительности следует приступать к мытью. Не все располагают гидроструйными аппаратами, поэтому с проблемой помогут справиться даже подручные средства. О самом простом способе быстро и качественно отмоет тротуарную плитку рассказало издание Express.

Сэм Уильямс, эксперт по DIY компании SGS Engineering, поделился самыми простыми и действенными способами очистки тротуарной плитки – вам понадобятся только бытовые средства.

По его словам, достаточно лишь растворить в воде средство для мытья посуды. На ведро воды понадобится столовая ложка геля. Тщательно перемешивайте средство до образования густой пены. Полейте раствором плитку и очистите поверхность жесткой щеткой. Чистить лучше по диагонали, чтобы не повредить камень.

Для сильных загрязнений следует попробовать лайфхак с белым уксусом. Важная предосторожность: избегайте использования кислотного уксуса на известняковой тротуарной плитке.

Шаг 1. В емкости смешайте воду и белый уксус в соотношении 1:1.

Шаг 2. Залейте тротуарную плитку раствором и подождите 30-60 минут, пока кислота подействует.

Шаг 3. Смойте остатки средства с помощью шланга или просто полейте плитку водой из ведра.

Вместо уксуса можно использовать и пищевую соду.

"Эта техника особенно хорошо работает, если на плитке есть пятна от жира с барбекю. Однако она будет иметь лишь ограниченную эффективность против пятен от зелени и плесени", – обратил внимание эксперт.

При чистке внутренних двориков можно использовать гидроструйные аппараты высокого давления. Держать устройство нужно под углом 30 градусов и производить распыление по диагонали, отведя шланг на достаточное расстояние во избежание повреждения плит.

Кстати, на тротуарной плитке часто появляется мох. Это растение любит влажную среду и может доставлять немало хлопот. Чтобы не покупать дорогостоящие химические средства, можно использовать натуральные ингредиенты. Как подготовить участок к уборке и какие средства помогут избавиться от мха – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт народного действенного средства, которое поможет вывести сорняки.

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